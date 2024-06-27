В свою очередь Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванных собеседников указывает, что первый удар по предприятию был нанесен тремя БПЛА около часа ночи по местному времени (совпадает с рижским). Один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался, пояснили источники Baza. По их словам, в результате этой атаки был поврежден трубопровод и начался пожар. Второй удар был нанесен двумя часами позднее, в нем участвовал один дрон, который упал в районе того же цеха. Персонал завода был эвакуирован.