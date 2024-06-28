В Днепре одна из российских ракет, только что ударивших по городу, попала в жилую девятиэтажку, разрушив несколько верхних этажей. Об этом сообщила Днепропетровская областная администрация, пишет Русская служба BBC.

В результате попадания российской ракеты или фрагментов ракет в жилой дом в Днепре погиб один человек, пострадали 12.

Российская армия вечером пятницы, 28 июня, нанесла ракетный удар по Днепру. Мониторинговые каналы сообщали, что ракет было две.

Одна из ракет (или фрагменты сбитой ракеты, точной информации нет) попала в жилую девятиэтажку, пробив в ней дыру в четыре этажа сверху вниз и в четыре окна в ширину.

Во время спасательных работ обвалилась часть девятиэтажки, в которую сегодня попала российская ракета.

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