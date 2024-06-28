Президент Владимир Путин в пятницу, 28 июня, обсудил на заседании Совбеза России вопрос об окончательном отказе от моратория на развертывании ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — сказал Путин.

Россия еще в 2019 году приостановила участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после того как президент США Дональд Трамп объявил об односторонней приостановке своих обязательств и начале выхода из договора.

"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", — заявил на заседании Совбеза российский президент.

По словам Путина, США "не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию". "Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", — добавил он.

"В любом случае нам нужно на это реагировать", — заключил Путин.

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