Затухает ли российское наступление в Украине?

Российские войска ищут слабое место в украинской обороне. Но эксперты заметили, что их атакующий потенциал угасает.

Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.

В минувшие недели российская армия не смогла добиться прорыва. Однако она открыла новый фронт возле Торецка и продолжает медленное наступление на нескольких участках, пытаясь найти брешь в обороне ВСУ.

Военные эксперты указывают, что поддержание темпов наступления потребует от России дополнительных резервов. Также есть признаки утраты россиянами огневой мощи.

На это обращает внимание азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде. По его данным, получение артиллерийских снарядов позволило Украине выйти из соотношения 1 к 5 (на один артиллерийский выстрел Россия могла ответить пятью) на 1 к 3.

"Ситуация на фронте начинает меняться в сторону преимущества Украины в огневой мощи. Опять же, в зависимости от динамики насыщения украинской армии, этот процесс может занять неделю, месяц. Хотя уже заметно, как снижаются темпы наступления российской армии", — указывает эксперт.

Самым мощным оружием России остаются корректируемые авиабомбы, которые она применяет до сотни в сутки.

Украинская армия до сих пор испытывает проблему с кадрами, а также не получила всю обещанную западную помощь, включая боеприпасы и самолеты. Это мешает Киеву перейти к собственным контратакующим действиям.

Наступление на Торецк

Главным успехом российских войск в июне стало начало наступления на Торецк. С 19 июня им удалось продвинуться примерно на 2 км, захватив окрестности города — поселки Северное и Шумы.

Это незначительное продвижение действительно можно считать успешным, поскольку россиянам удалось преодолеть участок, подготовленный для обороны с 2014-15 годов.

Одной из причин провала ВСУ называют неудачно проведенную ротацию подразделений, которой воспользовался противник. После пропущенного наступления на Торецк усилилась критика командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля. В итоге 24 июня он лишился должности.

Но за две недели активных боевых действий российским войскам не удалось продвинуться в городскую застройку Торецка. Сейчас они находятся в 1,5 км от границ города.

Невысокие темпы наступления могут быть связаны с тем, что здесь действует сравнительно небольшая группировка российской армии.

Эксперт украинского Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кевлюк оценивает её примерно в 10 тысяч бойцов. Россия еще не вводила в бой резервы на этом участке, отмечает он.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец приводит схожие цифры. По его данным, на Торецком направлении российская армия сосредоточила 10-11 тысяч военнослужащих, половина из которых действует в передовых подразделениях.

Здесь также задействовано не более 50-60 танков и 110-120 бронемашин.

Оба эксперта согласны, что в перспективе именно Торецк может стать одной из главных целей "летнего наступления" России.

Прорыв до трассы на Покровск

Второй претендент на то, чтобы стать главной целью для "большого летнего наступления" россиян — Покровск.

И если до самого города, который является последним крупным форпостом ВСУ на западе Донбасса, российским войскам остается еще значительное расстояние — около 30 км, то к трассе Покровск-Константиновка они уже приблизились на расстояние 6-7 км. Сейчас бои продолжаются за село Новоалександровка, что неподалеку от трассы.

Очевидно, что российские части в ближайшие недели попытаются перерезать эту дорогу на отрезке Малиновка — Новая Полтавка и нарушить логистическое сообщение украинских подразделений на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях.

Украинский аналитический центр DeepState 23 июня сообщил, что россияне уже заняли Новоалександровку — таким образом, до Покровской трассы им остается только одно село, Воздвиженка.

Правда, эту информацию отрицает командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющей это направление. В заявлении подразделения говорится, что россияне захватили только часть села Новоалександровка.

"Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных сил Украины".

Это заявление аналитики DeepState встретили со скепсисом и заметили, что проблема на этом участке фронта произошла по причине неудачных действий командования 110 ОМБр.

"Это досадно, но враг вытеснил Силы обороны из села из-за "удачного" управления 110 ОМБр прикомандированными подразделениями ТрО (территориальной обороны — Би-би-си). Последних отправляли на ротацию на дружеские позиции, на которых уже находился враг", — сказано в сообщении аналитического центра.

Стоит отметить, что именно на Покровском направлении Россия сосредоточила наиболее крупную ударную группировку. Очевидно, это свидетельствует о том, что продвижение на этом участке фронта сейчас для Кремля является приоритетом.

Этот участок фронта 26 июня посетил Владимир Зеленский с военным командованием. Офис президента сообщил о распоряжении Зеленского выделить больше беспилотников для войск, обороняющихся на Покровском направлении.

Волчанск и другие направления

В Харьковской области возле Волчанска и Липцов российские войска уже длительное время находятся в обороне, а не в наступлении. Они вынуждены сдерживать контратаки украинских сил, а удары наносят в первую очередь с воздуха, используя КАБы.

Именно здесь в поселке Липцы зафиксировали, вероятно, первый случай использования сверхмощной бомбы ФАБ-3000, переработанной из свободно падающей в корректируемую.

Эта трехтонная бомба существенно повредила здание местной больницы, которую российские СМИ назвали пунктом дислокации украинских военных.

Но в целом ситуация на севере Харьковской области складывается в пользу ВСУ. Этому способствует разрешение Запада применять его оружие по российской территории до 100 км в глубину. В соцсетях сразу появились кадры успешного поражения складов боеприпасов, пунктов дислокации войск и штабов российской армии в Белгородской и Курской областях.

Уход россиян с оккупированных территорий в Харьковской области теперь допускает даже Владимир Путин. Он заявил 20 июня, что это направление для России якобы вообще не является стратегическим.

"Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять хочу подчеркнуть, именно любой ценой, выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а затем выборами в США", — сказал он.

Вероятно, для того чтобы оттянуть резервы ВСУ с севера Харьковщины, в последние недели россияне активизировались возле Купянска и Боровой. Это восточный берег реки Оскол, который уже долгое время удерживают украинские войска.

Цель российской армии здесь — для начала прорвать оборону у села Синьковка в 7 км северо-восточнее Купянска, а также оттеснить украинские войска западнее трассы на оккупированное Сватово. Американский "Институт исследования войны" (ISW) подтверждает незначительное продвижение россиян в этом районе.

Южнее этого участка фронта на Лиманском направлении успех имеют уже Силы обороны Украины. В частности, им удалось отбить у россиян позиции на территории Тернов и в Серебрянском лесничестве.

Украинское командование также сообщило, что удалось выбить российские части из города Часов Яр. Несколько недель назад они вошли в городскую застройку на восточной окраине.

"Украинские защитники действительно вытеснили российские силы из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. Сейчас вражеской армии там нет", — сказал "Укринформу" спикер группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Бои на подступах к Часову Яру продолжаются уже почти четыре месяца.

Северский и Угледарский выступы

На карте зоны боевых действий можно увидеть три больших выступа, удерживаемых ВСУ и не дающих россиянам выровнять линию фронта. Это так называемые Торецкий, Северский и Угледарский выступы. Иногда их называют плацдармами, имея в виду, что именно с этих позиций украинские войска смогут развернуть наступательные операции вглубь контролируемой Россией территории.

Наступление на Торецк российские войска начали 19 июня, а ближе к концу месяца оживились атаки у Северска и Угледара.

На Торецк российская армия пытается наступать с юга и востока, поскольку с севера город защищен водным препятствием — рекой Северский Донец. С южного направления россиянам удалось зайти в село Раздоловка и приблизиться к Выимке, в 10 км от Северска.

Более тяжелая ситуация сложилась на Угледарском выступе. Попытки атаковать этот город в лоб зимой 2023 года окончились для российских войск провалом. Украинская оборона разбила танковые колонны противника.

Но теперь российская армия пытается обойти украинские позиции в Угледаре с тыла.

Это стало возможным после падения Новомихайловки в апреле этого года. Россияне начали приближаться к трассе Угледар-Константиновка и сейчас находятся всего в 2 км от нее.

Потеря логистического сообщения осложнит жизнь украинской группировки на этом участке фронта. Более того, российские части стремятся взять поселок Водяное в 5 км к северу от Угледара, возле которого расположены терриконы шахты "Южнодонбасская". Контроль за высотами на этом участке может быть определяющим.

Если российским войскам удастся реализовать свой план и зайти в тыл угледарскому гарнизону ВСУ, то удерживать позиции там станет невозможно.

А уход из южного Донбасса снизит шансы Украины на перерезание важного для Кремля сухопутного коридора Крым — Ростовская область.

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