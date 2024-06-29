Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине около 2,2 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета страны, со ссылкой на пресс-службу фонда сообщает Meduza.

Средства были выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — кредитной программы, утвержденной в марте 2023 года. За четыре года Киеву планируется выделить 15,6 миллиарда долларов. С новым, четвертым по счету траншем объем переданных Украине средств составит 7,6 миллиарда.

"Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой", — отметили в фонде.

В МВФ добавили, что украинская экономика сохраняет устойчивость, хотя ее перспективы остаются "исключительно неопределенными". "Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое воздействие на Украину", — подчеркнула глава МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, Украина сохраняет макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря умелой политике украинских властей и значительной внешней поддержке. Однако в будущем ожидается замедление темпов восстановления украинской экономики, в том числе из-за атак на энергетическую инфраструктуру страны, пояснила глава МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Георгиеву и ее команду за поддержку. Он уточнил, что выделенные средства помогают правительству страны финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей.

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