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Президент США Джо Байден заверил доноров Демократической партии, что может победить своего соперника-республиканца на выборах в ноябре, несмотря на опасения по поводу его кандидатуры, усилившиеся после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом в четверг.

Президент, которому идет 82-й год, посетил несколько фандрайзинговых мероприятий в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Помимо сбора средств Джо Байден пытался изменить отношение к тому, что произошло в ночь президентских дебатов на канале CNN.

Выступая на одном из мероприятий, Байден признался: "У меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже".

"Обещаю вам, что мы выиграем эти выборы", — сказал он.

Впоследствии президент США заявил, что понимает сомнения, овладевшие демократами после дебатов, но призвал не прекращать борьбу.

В ходе дебатов он выглядел и звучал настолько неуверенно, что сразу по их окончании либеральные комментаторы и политтехнологи один за другим стали выступать с призывом выдвинуть другого кандидата. По мнению части из них, если Байден не откажется баллотироваться на второй срок, это может означать почти неминуемую победу Дональда Трампа.

В беседе с Би-би-си бывший спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси сказала, что выступление Байдена на дебатах "было не очень", а его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд назвала его "очень разочаровывающим".

Представители команды Байдена не отрицают, что дебаты прошли не так, как они надеялись, но заверили, что он не уступит место в пользу другого кандидата.

Как заверила глава предвыборного штаба Дженифер О’Малли Диллон, судя по опросам после дебатов, "мнения избирателей не изменились".

"Это не первый раз, когда из-за преувеличенных оценок СМИ рейтинги временно проваливаются", — заявила она.

Губернатор Нью-Джерси, представитель Демократической партии Фил Мерфи посетил мероприятие по сбору средств и сказал Джо Байдену: "Мы с вами на 1000%".

А бывший президент и близкий друг Джо Байдена Барак Обама написал в соцсетях, что "плохие дебаты иногда случаются".

"Эти выборы — выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе", — написал Обама.

Через несколько часов после дебатов Трамп заявил своим сторонникам, что считает их "большой победой" для своей кампании.

"Проблема Джо Байдена не в его возрасте, — сказал 78-летний Трамп. — Дело в его компетентности. Он вопиюще некомпетентен".

Выступление Байдена вызвало неприятный осадок и у тех, кто не занимается политикой.

Многолетний сторонник демократов Лори Грегори сказала Би-би-си, что просто не могла смотреть дебаты, спрашивая себя: "Неужели это лучшее, на что способна наша страна?"

А республиканка Кристал Майерс-Барбер заявила, что эти дебаты было больно смотреть и что "Трамп выглядел очень уверенно и по-президентски, тогда как Байден выглядел очень слабым".

По результатам опроса Data for Progress, организации либерального толка, 62% потенциальных избирателей, которые смотрели дебаты или читали о них, считают, что победил Трамп. Только 30% опрошенных говорят о победе Байдена.

До появления результатов других опросов именно сбор средств может свидетельствовать о поддержке или ее потере Джо Байденом.

Как заявила глава избирательного штаба Дженифер О’Малли Диллон, с ночи дебатов в четверг до вечера пятницы удалось собрать 27 млн долларов.

"После дебатов, состоявшихся в четверг вечером, во внутреннем поясе все считают Джо Байдена проигравшим. Однако данные по колеблющимся штатам говорят о другом", — сказала она.

"Внутри пояса" — это американская идиома, означающая круг вопросов, важных в первую очередь для чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и лоббистов, а также для сотрудников СМИ, которые их освещают, — в отличие от интересов и приоритетов всего населения США. "Поясом" называется шоссе I-495, опоясывающее столицу США Вашингтон.

"Кандидаты и до четверга шли с минимальным разрывом, и по всем показателям, которые мы видим с тех пор, они так же близки друг к другу", — добавила она.

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