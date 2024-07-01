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Войска РФ в ночь на 1 июля нанесли удар по Днепру баллистическими ракетами, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. "В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках", — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток. "Госпитализирована одна женщина, остальные [пострадавшие] лечатся амбулаторно", — написал Лысак.

Также, сообщил он, вечером 30 июня войска РФ атаковали дронами и обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую общины.

"Повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар ликвидировали спасатели, но огонь уничтожил более двух гектаров [зерновых]", — написал Лысак.

Кроме того войска РФ нанесли удары дронами и артиллерией по Покровской общине, сообщил глава Днепропетровской области, не уточняя причиненный ущерб.

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