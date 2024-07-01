Несколько военных баз США в Германии, Румынии, Италии и Болгарии переведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасения террористических атак, сообщают CNN и ABC со ссылкой на источники среди американских чиновников и военных.

Уровень защиты баз повышен до "Чарли" (Charlie) — он применяется, когда "происходит инцидент" или получены разведданные о вероятности теракта или нападения на объекты на территории базы или ее персонал. Это второй по степени опасности уровень.

Как уточняет портал Stars & Stripes, в состояние повышенной готовности переведены база в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, две авиабазы на западе Германии, авиабаза на северо-востоке Италии, объекты в Румынии и Болгарии.

Один из собеседников CNN, находящийся на американской военной базе в Европе, отметил, что такого уровня угрозы не было "по крайней мере 10 лет". По его словам, обычно это означает, что военным стало известно об "активной" и подтвержденной угрозе.

Представитель Европейского командования США Дэн Дэй заявил, что военное руководство "постоянно оценивает множество факторов, которые влияют на безопасность американского военного сообщества за рубежом", а также "принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !