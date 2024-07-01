Служба безопасности Украины заявила о задержании группы провокаторов, готовившихся к организации массовых беспорядков в Киеве и захвате здания национального парламента. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады и заблокировать ее работу", — утверждает СБУ.

По данным спецслужбы, задержанные собирались устроить "якобы мирное" массовое мероприятие, используя его участников "втемную". Информацию о беспорядках планировалось распространять через местные и международные СМИ и тем самым "расшатать общественно-политическую ситуацию" в Украине.

В пресс-релизе СБУ отмечается, что "подрывная деятельность" организаторов беспорядков была "задокументирована", а при обысках были обнаружены оружие, боеприпасы, мобильные телефоны и компьютеры с записями о планируемой активности.

Задержанным предъявлено обвинение по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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