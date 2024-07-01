В интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном формате переговоров Киева с российским президентом Владимиром Путиным, дал прогноз, когда закончится война, и объяснил, чем, на его взгляд, отличается видение победы Украины на Западе и в самой стране, сообщает русская служба Би-би-си.

Об ударах по России западным оружием

В беседе с колумнисткой Philadelphia Inquirer Труди Рубин Зеленский заявил, что долгожданное решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить по скоплению российской техники вдоль российско-украинской границы — это хорошо, но оно "не решает проблему уничтожения наших городов и сел корректируемыми авиабомбами (КАБ)".

"Это [разрешение Байдена] решает тактические моменты, это не стратегическое оружие. Мы не можем тактическим оружием воевать против стратегических проблем, таких как КАБы и их авиация", — отметил Зеленский.

Для эффективного противодействия российским корректируемым (другое название — планирующим) бомбам ВСУ нуждаются не столько в передовых системах ПВО, таких как Patriot, сколько в ракетах повышенной дальности ATACMS, заявил президент.

"Patriot не может бороться против КАБов, — пояснил Зеленский, подчеркнув, что Украине не хватает ракет для Patriot. — На короткой дистанции вы будете выигрывать, а на длинной — россияне вас переиграют. Вы израсходуете все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, по энергетике — и вы проиграете".

Зеленский напомнил, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины более 800 планирующих авиабомб.

Украинский президент настаивает на предоставлении Белым домом разрешения на применение американских ракет большей дальности для ударов по аэродромам глубоко в российском тылу.

"Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Я хочу подчеркнуть — сегодня, — отметил Зеленский. — Но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют большие ракеты. То есть сегодня нужно дать нам возможность применять ATACMS вглубь по Российской Федерации".

По его словам, больше всего от российских планирующих боеприпасов страдают Донецкая и Харьковская области.

С КАБами можно бороться средствами противовоздушной обороны. Но стоимость ракет для систем Patriot очень высока, их не производят и не поставляют Украине в большом количестве.

Возможны ли переговоры с Россией?

В этом интервью Владимир Зеленский едва ли не впервые допустил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее он неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров, что кроме того было закреплено в Украине законодательно.

По словам Зеленского, единственный вариант переговоров с российским лидером — использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

"Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция", — пояснил Зеленский.

По мнению Зеленского, подобную схему можно было бы использовать при переговорах по вопросам "территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства".

Посредниками могли бы выступить страны с разных континентов, считает президент.

"Наши партнеры — не только Европа и США, но также со многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока мы имеем только такую модель", — отметил Зеленский.

Как пишут в своем свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), в настоящее время Путин готов только на полную капитуляцию Киева. Любое соглашение о прекращении огня, достигнутое путем переговоров, он будет рассматривать как механизм, позволяющий России подготовиться к возобновлению наступательных операций в будущем.

Такое прекращение огня предоставит России передышку в войне для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации оборонно-промышленной базы для неминуемой будущей агрессии, отмечает ISW.

Чем отличается видение победы Украины на Западе и в Украине

Колумнист Philadelphia Inquirer Труди Рубин спросила Зеленского, действительно ли, по его мнению, президент США Джо Байден верит в победу Украины.

Украинский лидер ответил, что он в этом уверен, но добавил, что в Украине и на Западе победу понимают по-разному.

"Для Запада главная победа — не дать оккупировать Украину, поставить Путина на место", — пояснил Зеленский.

По его мнению, Запад боится настаивать на полной победе Украины и способствовать ей из опасений по поводу стабильности в России в случае ее поражения.

"Все боятся, что будет с Россией без Путина. Все боятся, может ли она остаться такой, какая она есть, а не стать еще хуже", — пояснил президент и подчеркнул, что не разделяет такие опасения Запада.

"Мы благодарны за то, что не дали оккупировать нас, но сатисфакция нужна, нужна справедливость и, безусловно, одна из важных частей. Как мы должны смотреть в глаза всем этим людям, кто потерял близких, если мы не получим эту сатисфакцию?" — заявил Зеленский.

По мнению экспертов, Путин рассчитывает, что Россия сможет достичь своих целей, несмотря на западную поддержку Киева, которая оказалась далеко не столь масштабной, как надеялись в Украине в начале войны, и поэтому помощь Запада имеет решающее значение, чтобы перечеркнуть расчеты Кремля.

Также он объяснил, как он понимает реальную победу Украины.

"Первая часть — не допустить разрушения полностью Украины и всего украинского… Пока не закончится война, нельзя говорить, что мы отстояли свою независимость. Важно достичь безопасности для будущих поколений, а это означает невозможность повторения агрессии".

Зеленский подчеркнул, что, если Украина не станет членом Европейского союза и НАТО, возобновление российской агрессии будет "большим риском".

"Мы должны быть в Евросоюзе — это экономическая безопасность. Мы должны быть в НАТО. И если у нас этого нет, я считаю, что это большие риски для нас… Этот враг вернется. Как он вернется? В лице Путина — не Путина, другого Кремля, через двадцать лет, сорок, пятьдесят — я не знаю. Нам нужна коллективная защита Украины", — отметил Зеленский.

На данный момент в Североатлантическом альянсе подтверждают, что намерены принять Украину в свои члены, но относят решение этого вопроса на неопределенное будущее.

Сколько еще продлится война?

На вопрос Труди Рубин, сколько еще продлится война, Зеленский отметил, что война все равно закончится. Украина уже сделала первый шаг с прошедшим в июне в Швейцарии "Саммитом мира".

Он заверил, что Киев подготовит документ по мирному плану.

"Мы попробуем сделать всё, чтобы этот документ попал на стол к представителям России и чтобы различные мощные страны попытались справедливо закончить эту войну — безусловно, в различных форматах и диалогах", — сказал Зеленский.

Он добавил, что полностью война для каждого не закончится — это не делается быстро.

"Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а в том или ином формате диалога", — добавил Зеленский.

Также он не стал называть время, сколько еще, по его мнению, продлится эта война, но, по его словам, точно знает, что предстоит сделать в этом году.

"Мы должны сделать документ, мы должны сделать все, чтобы провести второй саммит в этом году. Мы должны выстоять. И должны максимально ослабить врага, чтобы к моменту переговоров он не был на той же волне, сверху", — заявил украинский лидер.

Аналитики и военные эксперты, между тем, сомневаются, что при существующих объемах зарубежной помощи, в первую очередь от США, и наблюдаемой тенденции к ее сокращению, продолжающаяся война на истощение перспективна для Украины. Владимир Путин рассчитывает победить в Украине с помощью долгосрочных, "ползучих" наступательных операций, полагают в Институте изучения войны. Это будет стимулировать Путина к затягиванию войны, в ходе которой он стремится уничтожить украинскую государственность.

По всей видимости, считают аналитики, Путин рассчитывает, что Россия сможет удержать любую захваченную территорию и что чем дольше идет война, тем больше у России шансов добиться заявленных территориальных целей, которые Кремль намеренно обозначает максимально расплывчато.

Путин, вероятно, надеется, что медленное продвижение его войск в Украине, которое может вестись в течение многих месяцев, если не лет, убедит Запад в том, что военная победа над Россией невозможна и что потеря части территорий предпочтительнее полного поражения Украины, говорится в докладе.

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