Посольство Израиля в Украине предупредило израильских граждан, имеющих также украинское гражданство и собирающихся посетить Украину, что в случае их приезда в страну и задержания местными властями посольство не сможет вмешаться и содействовать их возвращению в Израиль, сообщает русская служба Би-би-си.