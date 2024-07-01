Посольство Израиля в Украине предупредило израильских граждан, имеющих также украинское гражданство и собирающихся посетить Украину, что в случае их приезда в страну и задержания местными властями посольство не сможет вмешаться и содействовать их возвращению в Израиль, сообщает русская служба Би-би-си.
С началом войны в Украине, 24 февраля 2022 года был опубликован указ Президента Украины, согласно которому всем украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну до особого распоряжения, напоминает посольство Израиля.
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