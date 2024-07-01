В первом полугодии 2024 года ВСУ одобрили к эксплуатации почти 480 образцов вооружения и военной техники, около 290 из них — украинского производства. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает русская служба Би-би-си.

"В 2024 году отечественные производители оборонной продукции существенно нарастили объемы производства вооружений в широком ассортименте. Ведутся активные работы по разработке и производству новых видов вооружений. Тот факт, что многие в мире интересуются опытом применения производимого нами вооружения и техники, говорит сам за себя", — сказал Гаврилюк.

В сообщении Минобороны отмечается, что за весь 2023 год ВСУ приняли и допустили к эксплуатации более 200 образцов вооружения и военной техники украинского производства.

В перечне новых вооружений главное место занимают беспилотные аппараты, в частности БПЛА, предназначенные для воздушной разведки и беспилотники различного назначения.

Вторая по численности группа новых вооружений — это боеприпасы различных типов, больше всего для БПЛА, за ними идут средства связи и радиоэлектронной борьбы.

В список новых и модернизированных вооружений также попали инженерное оборудование, робототехнические комплексы, средства разминирования и военная оптика.

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