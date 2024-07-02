Российские войска 1 июля нанесли удар ракетами "Искандер-М" по военному аэродрому Миргород в Полтавской области, поразив семь украинских истребителей Су-27, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в результате атаки уничтожены пять истребителей, а еще два самолета, находившиеся на ремонте, были повреждены. Пресс-служба Минобороны РФ также опубликовало ролик, на котором, как утверждается, снят удар по самолетам.

Близкий к Воздушно-космическим силам РФ Telegram-канал Fighterbomber, опубликовавший накануне более продолжительную версию видео, пишет, что российские военные поразили не менее пяти самолетов. "В любом случае это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала СВО (специальной военной операции, как российские власти и пропагандисты называют полномасштабное вторжение в Украину — прим. ред.)", — резюмирует канал.

Официально власти Украины произошедшее не комментировали, однако атаку по аэродрому подтвердил бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, "удар был" и "есть определенные потери", но "совсем не такие", как приписывает себе армия РФ.

Он также напомнил, что российские военные регулярно обстреливают военные аэродромы Украины, и подчеркнул, что военнослужащие ВСУ прикладывают "невероятные усилия", чтобы защитить их. "Все так радуются, когда Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта самолеты. А вот когда враг наносит удар, мы готовы растерзать в соцсетях всех и все. Это война, и, к сожалению, не без потерь техники", — написал Игнат в Facebook.

Российские войска атакуют аэродром Миргород практически ежедневно, иногда — по несколько раз в день, пишет "Страна" со ссылкой на сообщения пресс-службы Воздушных сил ВСУ за июнь. Регулярным обстрелам также подвергается аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Журналисты полагают, что участившиеся удары по аэродромам — это отработка поражения истребителей F-16, которые, как ожидается, скоро поступят на вооружение ВСУ.

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