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В результате российских обстрелов Никополя в Днепропетровской области погибли две женщины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Никополе из-за атак россиян погибли две женщины — 61 и 86 лет. Предварительно, в городе и девять раненых. Среди них — ребята 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь", — написал он в телеграме.

По его словам, в городе также много разрушений.

"Повреждено жилье местных, учебные заведения и амбулатория. Зацепило магазины, салон красоты и авто", — добавил Лысак.

Позже число пострадавших в результате российских обстрелов Никополя в Днепропетровской области увеличилось до 10, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг в течение дня беспощадно атаковал Никопольщину артиллерией и БПЛА. Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести", — написал он в телеграме.

"В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Изуродованы 2 учебных заведения, амбулатория, админздание. А еще — магазины, салон красоты, банк", — добавил он.

Обстрелам также подверглись и другие районы области, сообщил Лысак.

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