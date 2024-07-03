Foto: SWNS/Scanpix/LETA

В ночь на 3 июля в Черном море в районе Новороссийска были уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, заявили в Минобороны России.

Об отражении атаки безэкипажных катеров сообщил также глава города Андрей Кравченко. Движение в районе городской набережной от улицы Исаева до Алексино было временно ограничено.

После отмены сирены воздушной тревоги Кравченко предупредил, что из-за обследования акватории бухты до 9:00 будут закрыты входы на пляжи и набережные.

Жителей Кравченко попросил воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и "рекреационных зон вдоль уреза воды".

Кроме того, в течение ночи несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. Минобороны заявило, что пять дронов были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Брянской и один — над Московской.

Губернатор Брянской области сообщил, что два украинских беспилотника сбиты над Карачевским районом и еще по одному — над Трубчевским и Комаричским районами. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Главы Белгородской и Московской областей о последствиях атак не сообщали.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit