Утром российские военные нанесли удар по Днепру, сообщил мэр украинского города Борис Филатов в своем Telegram-канале. По его данным, известно о как минимум трех погибших мирных жителях, еще 18 (в том числе ребенок) получили ранения.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что удары были нанесены ракетами и дронами. "Возникли несколько пожаров. Есть разрушения", — уточнил чиновник.

На местах попадания работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее корреспонденты "Суспільне" сообщали, что в результате атаки был поврежден один из торговых центров в Днепре, а также автозаправочная станция и несколько автомобилей.

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