Министерство обороны Эстонии предложило поправки к закону, которые, в случае одобрения парламентом, позволят добровольцам из других стран вступать в Силы обороны Эстонии и проходить там военную подготовку.

Как отмечает ERR.ee, действующие законы позволяют иностранным добровольцам приходить на помощь Силам обороны Эстонии только тогда, когда война, по сути, уже идет, то есть когда объявлено военное положение или мобилизация. Изменения, предложенные Минобороны ЭР, позволят иностранцам приходить на помощь гораздо раньше.

Планируемые изменения в первую очередь коснутся иностранцев, которые уже учатся или работают в Эстонии.Это могут выходцы из Германии, Сингапура, Австралии или США, которые готовы защищать Эстонию. Иностранцы будут связаны с государством контрактом.

Согласно подготовленному законопроекту, с иностранцами будет заключаться договор добровольной службы. Это означает, что, с одной стороны, они дадут обещание, но с другой стороны, они не будут связаны с обязанностью государственной обороны, описанной в Конституции Эстонии.

Предлагаемые изменения уже сейчас помогут приобщать к гособороне тех иностранцев, которые обладают определенными навыками. Таким образом, Силы обороны смогут, например, нанять ценных инструкторов.

Министерство также учитывает, что иностранцы могут после прохождения обучения уехать на родину, но когда придет время, они должны быстро вернуться в Эстонию.

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