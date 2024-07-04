Члены Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Астане подписали документ о вступлении Беларуси в ШОС. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews со ссылкой на своего корреспондента, освещающего мероприятие.

"Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Беларусь имела в ШОС статус страны-наблюдателя. Теперь она стала десятым членом организации.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году, первоначально в нее входили Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2023-м — Иран. Статус наблюдателей при организации имеют Афганистан и Монголия, статус партнеров — более десяти государств Азии и Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ.

Среди целей организации — укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие их сотрудничеству в различных сферах, совместное поддержание безопасности, а также "продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка".

Саммит ШОС проходит в Астане с 3 по 4 июля.

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