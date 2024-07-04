Президент США Джо Байден во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба по видеосвязи заявил, что по-прежнему намерен участвовать в выборах в ноябре этого года. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

"Позвольте мне сказать это как можно яснее, проще и прямолинейнее: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу", — цитирует слова Байдена один из собеседников телеканала.

Как отмечает CBS, в ходе общения со сторонниками президент признал, что неудачно выступил на дебатах против Трампа в конце июня, однако сейчас предвыборный штаб пытается смягчить последствия произошедшего.

По данным NPR, свой отказ выходить из предвыборной гонки Байден также подтвердил в рассылке, которую по электронной почте направили членам Демократической партии. "Я в этой гонке до конца, и мы победим на этих выборах", — говорится в письме.

Чтобы успокоить обеспокоенных сторонников, Байден накануне провел встречу с губернаторами-демократами, пишет Reuters. "Сегодня мы увидели там парня, в которого мы все верили с самого начала и который может победить Дональда Трампа", — заявил после общения с президентом губернатор Миннесоты Тим Уолц. "Президент всегда поддерживал нас. Мы также поддержим его", — отметил губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Дебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июня. По мнению многих экспертов, они оказались провальными для действующего президента. Крупнейшие американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Демократической партии задумались о замене кандидата. В штабе Байдена тогда подчеркивали, что он намерен продолжить борьбу за пост главы государства.

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