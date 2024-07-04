Три дня до второго тура выборов во Франции: две кандидатки подверглись нападению

Сразу две кандидатки, принимающие участие во втором туре всеобщих выборов во Франции в воскресенье, заявили, что подверглись нападению, сообщает русская служба Би-би-си.

Представительница французского правительства Приска Тевено представляет на выборах правящую партию "Возрождение", Мари Доши — "Национальное объединение".

В связи с нападением на Тевено задержаны три человека, в том числе трое несовершеннолетних, сообщают французские СМИ.

"Сегодня вечером на кандидата Приску Тевено и членов ее предвыборной команды напали четыре человека в Мёдоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию не место в нашей демократии, — написал в соцсети Х премьер-министр Франции Габриэль Атталь. — Давайте отвергнем царящую в стране атмосферу насилия и ненависти".

Всего в нападении на Тевено участвовало около 15 человек, сообщает BFM TV.

Беспрецедентно высокий результат, полученный в партией "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен и Жордана Борделла на выборах в Европарламент, заставил президента Эммануэля Макрона объявить в стране досрочные выборы.

В первом туре больше всего голосов набрало все то же "Национальное объединение".

За ультраправых, выступающих за жесткую миграционую политику, проголосовала примерно треть пришедших на избирательные участки.

Второй тур голосования пройдет в ближайше воскресенье и определит, сможет ли "Национальное собрание" с Ле Пен во главе победить и во второй раз. А если да — то получится ли у ультраправых договориться сформировать правящую коалицию.

Чтобы не допустить прихода к власти в стране Ле Пен и ее сторонников, единым фронтом решили выступить сразу все политические силы из левой части спектра французской политики.

В случае своей победы левая коалиция обещает первым делом отменить недавнее повышение в стране пенсионного возраста, проведенное президентом Эммануэлем Макроном, и снизить его еще больше.

Премьер-министр Атталь в среду обратился к избирателям с призывом не допустить на предстоящих выборах победы партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла.

Если ультраправым удастся получить в Национальном собрании больше половины мест (289 мандатов), они получат право сформировать правительство.

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