В результате столкновения маршрутки с автоцистерной в Ровненской области погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, врачи борются за ее жизнь.

В Ровненской области Украины в субботу, 6 июля, произошла масштабная автокатастрофа с участием автоцистерны и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter с пассажирами. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате инцидента погибло 14 человек.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - написал министр в Telegram, уточнив, что на месте работают спасатели и полицейские, поисковые работы продолжаются.

Позднее полиция Ровненской области опубликовала на своей странице в Facebook фото с места трагического события, на котором видно часть сильно обгоревшего транспортного средства.

Согласно сообщению Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло поблизости от села Верхов Острожской городской общины Ровненского района.

По информации некоторых местных СМИ, причиной аварии стало то, что грузовик выехал на встречную полосу. Водитель грузовика погиб.

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