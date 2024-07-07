Правительство Эстонии сообщило в своем аккаунте в сети Х (бывший твиттер), что отправила Украине ракетные системы ПВО Mistral.

"Подтверждаем! Системы ПВОкороткого радиуса действия Mistral и ракеты к ним, которые предоставила Эстония, уже доставлены в Украину" — сказано в сообщении.

Как пишет издание Defence Blog, система Mistral была разработана во Франции и предназначена для поражения вертолетов и самолетов. Такие ракеты могут запускаться как отдельными военными, так и размещаться на автомобилях, кораблях или вертолетах.

Дальность действия Mistral составляет до шести километров, эти системы могут применяться против низколетящих самолетов и вертолетов.

По сообщению издания Baltic Times, в июне Эстония заключила контракт на покупку новых систем Mistral, чтобы пополнить свои запасы. Этот договор Таллинн подписал совместно с Францией, Бельгией, Кипром и Венгрией.

Эстония остается одним из наиболее преданных союзников Украины в ее противостоянии с российским вторжением. Эта страна выделяет на помощь Киеву более 1% своего ВВП.

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