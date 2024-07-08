Российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, в том числе с применением ракет, выпущенных из комплекса "Кинжал", сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. Украинские СМИ и Telegram-каналы пишут, что в городе слышали звуки взрывов. Российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на очевидцев, что взрывы прозвучали в районе киевского аэропорта Жуляны.

В Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева упали обломки ракет, заявили в военной администрации. Глава города Виталий Кличко сообщил, что туда направляются бригады медработников.

В военной администрации Киева сообщили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском — обломки упали возле жилого дома, в Днепровском — произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком районе поврежден частный дом, в Деснянском — загорелся дом. УНИАН сообщает, что в Киеве загорелось многоэтажное здание. По предварительным данным, пострадали три человека.

СМИ публикуют видео, на котором, как утверждается, показаны последствия удара в районе метро "Лукьяновская" в Киеве.

Во время взрывов в Киеве жители прятались в метро и подземных переходах.

Украинские СМИ и паблики также сообщили о взрывах в Киевской области, там сработали средства ПВО, пояснили в региональной военной администрации.

Кроме того, сообщается о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя массированный удар, заявил, что под обстрел попала гражданская инфраструктура. "Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила", — заявил Ермак.

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