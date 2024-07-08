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Число погибших в результате ракетного удара, который Россия нанесла по городам Украины утром в понедельник, выросло до 36. Число раненых остается прежним — 140 человек.

Об увеличении числа погибших до 36 сообщил в Телеграме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Кроме того, украинская пресса сообщала со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко, что в Киеве число погибших выросло до 25, и еще предположительно два человека остаются под завалами.

До этого, ранним вечером, Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины писала в соцсетях, что на тот момент погибших было 33, в том числе 22 — в Киеве. Еще 11 человек погибли в Днепропетровской области.

Совет безопасности ООН утром во вторник соберется на срочное заседание, чтобы обсудить российский удар по Украине и попадание ракеты по детской больнице в Киеве.

Заместитель главы российской миссии в ООН Дмитрий Полянский объявил в соцсетях, что заседание пройдет в 10 утра по Нью-Йорку. В Европе в это время будет вторая половина дня.

Россия сейчас председательствует в Совбезе в порядке ротации.

"Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве" […] Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", — написал представитель российского государства Дмитрий Полянский.

О том, что Украина инициирует созыв срочного заседания Совбеза ООН в связи с ударом по Киеву, заявил в начале дня в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве утром в результате российского ракетного удара погибли, по последним данным, 22 человека. В результате попадания ракеты по крупнейшей в стране детской больнице "Охматдет" там погибли двое взрослых, а семеро детей получили ранения.

Украинские военные и власти говорят, что в больницу попала крылатая ракета Х-101. Российские военные без убедительных доказательств утверждают, что по "Охматдету" ударила украинская зенитная ракета.

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