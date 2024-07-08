50-летнего мужчину задержала полиция после того, как он бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью.

В полицию обратился случайный прохожий. Мужчина, которого арестовали, сказал ему, что у него есть бомба. После этого он бросил две бутылки со смесью в дверь дворца.

Правоохранители быстро прибыли на место происшествия, потушили пожар и задержали мужчину. Выяснилось, что задержанный является гражданином Беларуси и находится в Нидерландах в розыске. В настоящее время устанавливается, как и почему мужчина находится в Норвегии.

Сообщается, что во время инцидента в здании находился член королевской семьи. Пока неизвестно, кто именно.

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