НАТО необходимо создать от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои обновленные планы по защите от возможного нападения России, сообщает в понедельник, 8 июля, агентство Reuters со ссылкой на неназванный военный источник, ознакомленный с расчетами, которые были подготовлены к саммиту альянса в Вашингтоне.

Собеседник Reuters не привел деталей засекреченного плана Североатлантического альянса. Бригада НАТО состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35–50 таких частей станет серьезной проблемой, отмечает агентство.

Еще одним вызовом для НАТО станет усиление собственной системы противовоздушной обороны, продолжил собеседник Reuters. По его оценке, одной лишь Германии необходимо в четыре раза увеличить возможности своей ПВО.

НАТО определила новые приоритеты

Представитель НАТО в комментарии Reuters заявил, что члены альянса определили "подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты". "Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования входят в число наших главных приоритетов", - перечислил чиновник. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать планы альянса, сославшись на их засекреченный статус.

Саммит НАТО, участники которого обсудят и обновленные планы, пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне и будет приурочен к 75-й годовщине основания альянса.

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