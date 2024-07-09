Foto: EPA/Scanpix

Судья 2-го Западного окружного военного суда в Москве Юрий Массин приговорил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Именно к такому сроку их просила приговорить прокуратура. Беркович и Петрийчук уже провели в СИЗО больше года — с 5 мая 2023 года.

В спектакле "Финист Ясный Сокол" о девушках, влюбившихся по переписке в участников ИГИЛ*, прокуроры разглядели оправдание терроризма — и одновременно радикальный феминизм. Режиссерка и драматургиня настаивали, что пьеса, наоборот, предупреждает женщин об опасности быть завербованными.

Помимо срока в колонии, суд на три года запретил Беркович и Петрийчук "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Защита намерена обжаловать вынесенный приговор, сообщила после суда адвокат Ксения Карпинская.

"Это решение, конечно, мы будем обжаловать, хотя надежды мало. Но я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны. Абсолютно невиновны! И ничего нового в закрытом заседании не было", — заявила Карпинская.

Цитаты с заседаний суда в этом материале приведены по изданию "Медиазона" (объявлено в России иностранным агентом).

В чем обвиняли создательниц спектакля

"Финист Ясный Сокол" получил премию "Золотая маска" по нескольким номинациям в 2022 году: в том числе лауреатом стала сама автор пьесы Светлана Петрийчук.

Однако на постановку написали донос. Имя доносчика общественности неизвестно, но тем не менее, он приходил в суд свидетелем (и выступал по аудиосвязи с искажением голоса из соседней комнаты под псевдонимом "Никита").

Его возмутило, что "террористки показаны жертвами, а виновными назначены российское государство и общество. Потому что именно они подтолкнули девушек — это следует из их собственных историй — вступить в ИГИЛ, — объяснял он на суде. — Мы получаем вполне направленный посыл: здесь в России плохо женщине, она живет в унижении и без любви. И к этим посылам обращаются террористы. И этот посыл в спектакле никак не отвергается, не критикуется".

На суде "Никиту" спросили, почему он не высказал претензии к пьесе прямо после читки, на которой он ее и увидел, на обсуждении, а вместо этого пошел жаловаться в полицию. "Был бы шанс, что меня осмеяли или я бы показался дураком", — ответил свидетель.

Еще один донос — уже не скрываясь — на постановку написал молодой нижегородский актер Владимир Карпук. Из-за него в Нижнем Новгороде был сорван показ пьесы. На суде он объяснял, как понял пьесу: герой "советской сказки" Финист там показан как "какой-то хороший моджахед", а от всех русских мужчин, в отличие от мусульман, плохо пахнет.

Карпук настаивал, что авторы подталкивают зрителя к тому, чтобы простить женщин, влюбившихся в исламистов. "Что они ошиблись, их нужно пожалеть, оправдать, понять и простить. Я не хочу их понимать. Как можно понимать тех, кто помогает террористам!" — говорил он.

Впрочем, по ходу суда выяснилось, что Карпук мог вовсе не видеть спектакля, на который жаловался: он не смог описать обстановку в зале и детали постановки, к тому же сообщил, что купил билет "у девушек" на входе в театр, тогда как билеты продавались исключительно в электронном виде.

На чем строилось уголовное дело

Уголовные дела, которые заводятся за антивоенные высказывания — например, о фейках или дискредитации армии — как правило, строятся на экспертизе, которая анализирует пост в соцсети или слова человека. В уголовных делах часто используются одни и те же проверенные эксперты, которые напишут то, что нужно следователям.

Главная опора этого уголовного дела — экспертиза Романа Силантьева. Это человек, придумавший собственную псевдонауку — деструктологию. Во многих интервью он продвигал довольно дикие и ничем не подтвержденные идеи: говорил, например, что шутинги в российских школах связаны с Украиной, а США тайно поддерживают исламистов, чтобы вредить другим странам. Про Силантьева известно, что он сотрудничает с ФСБ.

Про "Финиста" он публично говорил так: "Поступил запрос нам, мол, создается из спектакля такое впечатление, что якобы в ИГИЛ лучше, чем в России. Якобы настолько плохо в нашей стране жить, что надо понять и простить тех девушек, которые предпочли русским молодым людям террористов. <…> Это недопустимо, особенно, когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают".

В экспертизе Силантьев утверждает, что "Финист" одновременно оправдывает исламский терроризм и пропагандирует радикальный феминизм. "В пьесе подчеркивается, что российское общество не лучше ИГИЛ с точки зрения милосердия, но ИГИЛ — это культура подвига, самопожертвования, исполнения своего долга мужчинами, чего невозможно встретить в российском обществе", — сказано в экспертизе (цитата по изданию "Медуза", объявлено в России иноагентом).

Как шел суд

Большинство свидетелей, которых вызывало в суд обвинение, в итоге высказывались в защиту девушек. Театральный критик Татьяна Тихоновец объясняла, что "Финист" "предостерегает женщин, которые попали, уловлены представителями запрещенной в России организации ИГИЛ" (цитата по "Медиазоне"). По ее словам, это была "самая яркая, самая талантливая и самая убедительная пьеса".

Знаменитый советский актер Вениамин Смехов тоже понял "Финиста" как предупреждение, и добавил, что хотел бы "снова увидеть этот талантливый спектакль".

А вот позицию защиты и речи самих подсудимых публика не услышала. В день, когда адвокаты должны были начать представление своих доказательств, судья по просьбе прокуроров закрыл судебное заседание до приговора. С этого момента пускать прессу и слушателей в зал суда перестали, а о происходящем там не имели права рассказать даже адвокаты.

Поводом для закрытия стали комментарии в интернете. Прокурор показала судье четыре комментария с нецензурными выражениями в адрес участников процесса. Вероятно, имелся в виду один из свидетелей обвинения. Написаны они были несколько недель назад, и все же суд посчитал их угрозами. "Ну все футбольные матчи надо закрывать тогда… — отреагировала на суде Женя Беркович. — Если не стыдно, ну, закрывайте".

С тех пор о событиях на суде были в курсе только участники процесса. Когда обвинение запросило желаемое наказание обвиняемым, Беркович, выходя из зала под конвоем, показала стоящим в коридоре фотографам шесть пальцев. Так общественность узнала, что подсудимых хотят отправить в колонию на шесть лет.

У Жени Беркович на свободе остаются две приемные дочери подросткового возраста. Девочки, все детство жившие в детдоме и только недавно нашедшие маму, снова ее потеряли, и это сильно вредит их ментальному здоровью, настаивала сторона защиты.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit