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Сильнейшая латвийская теннисистка Алена Остапенко в четвертьфинале чемпионата Уимблдона — одного из четырех ежегодных турниров серии Большого шлема — проиграла чешке Барборе Крейчиковой, сообщает Rus.Lsm.lv.

Набранные ею очки позволят Остапенко вернуть себе место в первой десятке мирового рейтинга, если только Крейчикова не выиграет весь турнир. Остапенко проиграла в двух сетах (из трех возможных) — 4:6, 6:7 (4:7).

Сейчас Остапенко в рейтинге WTA занимает 14-е место, Крейчикова — 32-е. В полуфинале победительница сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Латвийская теннисистка девятый раз играет на Уимблдоне, и до сих пор лучшим ее достижением на этом турнире был выход в полуфинал в 2018 году.

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