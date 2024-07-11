Спецслужбы США и Германии сорвали готовившееся, как утверждается, по заказу российских властей покушение на жизнь руководителя германского концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада, цитирует BBC Russian.

Rheinmetall - крупнейший германский производитель вооружения, поставляемого в том числе Украине. Речь идёт о боеприпасах и военной технике.

Как утверждает CNN, Россия готовила планы убийства руководителей нескольких оборонных предприятий в Европе, при этом подготовка покушения на Паппергера находилась на наиболее продвинутой стадии. Спецслужбы США, как утверждается, узнали об этих планах и предупредили коллег из Германии, которым удалось предотвратить покушение. CNN утверждает, что его источники в Берлине также подтверждают эту информацию.

Телеканал отмечает о серии диверсий, совершённых в последние несколько месяцев в ряде стран Европы, включая Германию. Спецслужбы и власти подозревают в причастности к ним Россию. Как правило, диверсии осуществляются силами нанятых представителей криминального мира. Однако о подготовке российскими спецслужбами покушений на жизнь граждан западных стран, причастных к снабжению Украины оружием, ранее не сообщалось.

"Мы видим диверсии, мы видим подготовку покушений, мы видим поджоги. Мы наблюдаем вещи, где речь идёт о человеческой жизни", - приводит CNN слова не названного по имени высокопоставленного представителя НАТО. Он выразил уверенность в том, что за всеми этими попытками стоит Россия, и они будут иметь последствия "стратегического характера".

В Белом доме прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, однако заявили, что Вашингтон крайне серьёзно относится к российской диверсионной кампании. В посольстве Германии в США и в комании Rheinmetall на запросы CNN отвечать отказались, также не дало ответа на запрос посольство России в Вашингтоне. Ранее Москва отрицала какую-либо причастность к диверсиям.

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