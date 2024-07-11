Российские власти начали выплачивать компенсации семьям индийцев, которые были завербованы на войну в Украине, в том числе обманом, и погибли там. Индийские дипломаты с весны пытались добиться от Москвы возвращения соотечественников на родину, однако решить этот вопрос удалось только на переговорах премьер-министра Индии Нарендра Моди с Владимиром Путиным в начале этой недели в Москве, пишет BBC Russian.

Стоило самолету премьер-министра Индии Нарендры Моди вылететь из Москвы 9 июня после официальных переговоров с Владимиром Путиным, как две семьи из Индии подтвердили индийской службе Би-би-си, что начали получать "от России" компенсации за погибших на войне в Украине родственников.

"Мне уже перечислили 4,5 млн рупий (почти 54 тыс. долларов). Оставшаяся часть в 13 млн рупий (155 тыс. долларов) будет выплачена, возможно, к 15 или 20 числу этого месяца", — сказал Би-би-си Ашвинбхай Мангукия из Гуджарата, чей 23-летний сын Хемил погиб в Украине в результате ракетного удара 21 февраля.

Как и десятки других индийцев, Хемил попал на войну в Украину в результате вербовки "агентами", которые обещали им высокооплачиваемую работу в России, а в итоге отправили на фронт.

Масштаб такой вербовки точно неизвестен. Например, индийская телекомпания NDTV сообщала, что в российской армии могут служить от 30 до 40 граждан Индии и по меньшей мере 20 из них могли быть завербованы обманным путем. В начале июня МИД Индии объявил, что двое граждан страны, завербованных в российскую армию, "недавно были убиты в ходе продолжающегося конфликта между Россией и Украиной".

Одним из них как раз был Хемил. При этом он оказался в числе немногих, кто при жизни успел получить зарплату — за два месяца "работы" в России он отправил семье 220 тыс. рупий (2,6 тыс. долларов).

Отцу погибшего, разнорабочему на текстильном рынке в Сурате, вместе с компенсацией предложили, как он утверждает, принять и российское гражданство, и он намерен это сделать. На вопрос, зачем ему это, он отвечает, что Индия — коррумпированная страна.

Семье второго погибшего на войне в Украине индийца Мохаммеда Афсана российское правительство также предложило компенсацию и гражданство, рассказал Би-би-си Хинди его брат Мохаммед Имран. Для этого, по его словам, жене Афсана и двум детям — двухлетнему сыну и годовалой дочери — необходимо поехать в Россию и "оформить документы". Планируют ли они это сделать, он не уточнил.

Родственники других завербованных в российскую армию ожидают их скорого возвращения на родину — после переговоров Моди и Путина замглавы МИД Индии заявил, что российская сторона пообещала досрочно уволить из армии всех индийских граждан. По его словам, 10 человек уже вернулись домой.

Члены семьи Самира Ахмеда, еще одного гражданина Индии, оказавшегося на войне в Украине, рассказали Би-би-си, что связывают большие надежды с недавним визитом премьер-министра Моди в Москву: "Он разговаривает с нами раз в два-три дня. Мы очень надеемся, что наш премьер-министр сделает что-нибудь, чтобы вернуть их всех в Индию. Мы живем надеждой с тех пор, как он уехал 15 декабря".

Сеть в Индии по вербовке молодых мужчин на войну в Украине

В начале марта Центральное бюро расследований (ЦБР) Индии сообщило о раскрытии сети агентов, вербовавших под предлогом выгодной работы граждан страны в российскую армию для участия в войне в Украине. Агенты действовали через соцсети в нескольких штатах страны.

Заявление ЦБР появилось после того, как семеро граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором заявили, что их заставляют воевать на стороне российских вооруженных сил. По их словам, они приехали в Россию встречать новый год в конце декабря 2023 года. Затем, по их словам, некий туристический агент предложил им также посетить Беларусь, на что они согласились.

"Мы не знали, что нам нужна виза, — говорил один из мужчин. — Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез".

Граждане Индии говорят, что после этого их задержала полиция и передала российским властям, которые "заставили их подписать документы". Поскольку эти документы были составлены на русском языке, они не поняли их содержания, но все же поставили свои подписи, сообщала индийская телекомпания NDTV.

После того видео появились и другие свидетельства вербовки граждан Индии путем обмана.

Например, Би-би-си рассказывала истории двух мужчин из штата Керала, которым повезло вернуться домой. Один из них, 23-летний рыбак Дэвид Мутхаппан, думал, что едет в Россию работать охранником на зарплату в 204 тыс. рублей, но оказался под Донецком. Другой рыбак, Принц Себастиан — под Лисичанском, где был тяжело ранен.

После этого ЦБР завело дела на несколько фирм и агентов, которые занимаются помощью с визами. Правоохранители арестовали четверых граждан Индии по подозрению в вербовке сограждан на войну в Украине под предлогом работы или учебы. В числе арестованных были работавший в России переводчик, человек, который занимался оформлением виз и покупкой авиабилетов, а также два "главных вербовщика", работавших в южных индийских штатах Керала и Тамилнад.

К решению вопроса о возвращении индийцев из российской армии подключился МИД страны. Внешнеполитическое ведомство, как писало агентство Reuters, "в решительных выражениях" поднимало этот вопрос в диалоге с российскими властями. За месяц до приезда Моди в Москву МИД страны уже публично требовал "прекращения любой дальнейшей вербовки наших граждан в российскую армию" и добавлял, что "подобная деятельность не соответствует духу нашего партнерства".

Однако, судя по всему, решить вопрос удалось только в переговорах лидеров двух стран. Правда, сообщения о якобы достигнутой Путиным и Моди договоренности о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан Кремль никак не комментирует.

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