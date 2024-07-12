В российских телеграм-каналах недавно появились видео с "сеткометами" — беспилотниками, которые сбрасывают сетки на другие дроны и так сбивают их.

В этих постах утверждается, что это "лучшее решение" в воздушной войне "дрон против дрона". В то же время есть противоположные взгляды на потенциал "сеткометов".

"Дроновод" из украинской 92-й штурмовой бригады, например, говорит, что эффективность "сеткометов" на современном уровне развития сомнительна и зависит от удачи.

Тем не менее украинские конструкторы уже давно предлагают концепт именно таких "истребителей дронов" — "сеткострелов".

Война беспилотников в небе рано или поздно выйдет на новый уровень, как это произошло с авиацией в ХХ веке.

Могут ли "сеткометы" стать предвестниками беспилотных воздушных баталий и какой концепт лежит в их основе, разбиралась Украинская служба Би-би-си.

Как работают российские "сеткометы"

С июня этого года российские провоенные каналы опубликовали сразу несколько видео с разработкой, которую назвали "сеткометом". Это — пропеллерный дрон, оборудованный устройством для отстрела вниз небольшой сетки.

На записях "сеткометы" подлетают к другим (как заявляется, украинским) зависшим в воздухе дронам и сбрасывают на них сетку, которая опутывает винты, и аппараты падают.

За месяц в российских телеграм-каналах были опубликованы несколько таких видео не самого лучшего качества. На некоторых из них можно разглядеть отстрел сетки и падение или быстрое снижение атакованных дронов.

Часть российских источников приводит название устройства для отстрела сетки — "Тарантул".

"Сеткосброс/сеткомет "Тарантул" разработан для захвата квадрокоптеров. Устанавливается как дополнительное оборудование на квадрокоптеры DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, Autel EVO 2, Uco и может быть смонтирован на FPV. Активируется с помощью подсветки. Многоразовое использование", — говорится в описании на одном из российских сайтов, продающих тактическое снаряжение.

Там же указано, что "Тарантул" состоит из корпуса и алюминиевого "паука" — блока из 12 направляющих (именно их иногда видно на видео), под которыми сложена кевларовая сетка с грузилами, которые в полете ее растягивают.

Сетку отстреливает пиропатрон, а "пауки" можно быстро перезаряжать на земле в сложенном виде.

Заявленная дальность действия сетки — всего 2 метра. Это очень мало для таких небольших и маневренных целей, как беспилотники в воздухе.

Цена "Тарантула" на российском сайте — около 72 тысяч рублей (чуть больше 800 долларов).

"Эту разработку потихоньку затягиваем в подразделения, пока это лучшее решение из придуманных", — пишет о "сеткомете" российский провоенный телеграм-канал.

"Система эффективно показывает себя на поле боя. Вплоть до того, что под нее можно сделать отдельный расчет БПЛА и работать направленно. Вопрос только в связи с соседями. Всё, что эффективно поражает вражеские средства, так же может навредить нашим. Используйте разумно", — добавляет этот же канал через несколько дней.

Из таких сообщений можно заключить, что "сеткометы" — это всё же ещё не очень распространенное и системное решение, для которого у российских военных нет даже отдельных команд "дроноводов".

Видео свидетельствуют, что российские "сеткометы" можно успешно применять против легких дронов и, вероятно, против FPV, а также более тяжелых — с шестью, восемью или большим количеством винтов, таких как коптер-бомбардировщик "Баба-Яга".

В случае успеха прототипов "Тарантула" такие "сеткометы" вполне могут эволюционировать и стать довольно распространенным дроном в российской армии.

"Шансов поймать дрон в сетку — один на тысячу"

Однако оптимистичные сообщения российских "военкоров" о потенциале "сеткометов" явно содержат определенную часть маркетингового продвижения от производителей.

Дмитрий, командир взвода беспилотников 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ, в комментарии для Украинcкой службы Би-би-си оценил идею "сеткометов" достаточно скептически.

"Шансов поймать в эту сетку вражеский дрон — один на тысячу. При этом больше угроза потерять собственный дрон с подвешенной сеткой во время полетов. Можно неделю летать и никого не поймать", — говорит он.

По мнению военного, эффективность "сеткометов" явно завышают после действительно небольшого количества успешных вылетов: "За две недели кто-то поймал один дрон и начали думать, что из этого может что-то выйти. Это бесполезная и неэффективная трата времени и ресурса беспилотников. Лучше в это время дроном со сбросами или FPV выбить какого-то врага".

"Когда видишь вражеский дрон, то, по моему мнению, правильнее залетать над ним, опускаться и бить по пропеллерам. Если все делать правильно, то ты свой дрон не теряешь, а у него лопасти разбиваются, и он падает. Два или три российских дрона мне так удалось сбить", — рассказывает Дмитрий.

Один из российских "военкоров", который сейчас хвалит "сеткометы", еще в ноябре 2023 года тоже считал эту идею не слишком перспективной. В том числе и потому, что в небе "встречи коптеров — одна на пару сотен вылетов".

К слабым сторонам "сеткометов" можно отнести и то, что их успех зависит от удачного стечения многих обстоятельств: нужно вовремя заметить вражеский дрон, при этом остаться невидимым для него, а затем поймать момент, когда противник достаточно надолго зависнет на одном месте, чтобы приблизиться к нему, прицелиться и выстрелить сеткой.

Почему война дронов в небе неизбежна

Военная история человечества состоит из развития разных видов вооружений и поисков противодействия им. В сочетании с удачной тактикой это приносило результаты на поле боя.

Римские гладиусы и пилумы, монгольские композитные и английские ростовые луки, европейские арбалеты, аркебузы, мушкеты десятилетиями или даже веками обеспечивали победы командирам, умеющим их грамотно применять. Пока не появлялось эффективное противодействие этим видам вооружений.

Пророссийские группировки начали запускать беспилотники по территории Украины еще с 2014 года. А с началом полномасштабного вторжения России в Украину массовое использование разведывательных и особенно ударных дронов полностью изменило тактику действий и в наступлении, и в обороне.

Поэтому начался активный поиск противодействия в небе, и он по большому счету все еще продолжается. Одно из направлений — разработка эффективного дрона-истребителя с сеткой.

Почему дроны с сетками могут сработать

Концепцию такого охотника за беспилотниками в комментарии Украинской службе Би-би-си объяснил разработчик систем автоматизированного обучения бойцов, известный в фейсбуке как Paolo Lumiere. В отличие от российских комментаторов, дроны с сетками он называет "сеткострелами".

"Что такое сетка? Это — большая площадь поражения и меньшие требования к точности. По сравнению с пулей из стрелкового оружия площадь сетки даже метр на метр больше свыше тысячи раз", — говорит собеседник Би-би-си.

В сочетании с грузилами на концах сетка способна запутать цель в воздухе. Это критично для работы винтовых дронов.

"Очевидными недостатками сетки является малая дистанция ее применения — из-за большого сопротивления воздуха она теряет скорость. Чтобы уменьшить сопротивление, надо делать сетку как можно тоньше. Например, кевларовые нити и вольфрамовые тяжелые грузики. Противник до этого уже додумался, хотя первыми это придумали мы, поэтому можно говорить открыто", — рассказывает Paolo Lumiere.

Он добавляет, что "пока у нас отрицали и насмехались, противник это реализовал".

О скепсисе напоминает и один из комментариев в украинской группе о беспилотниках: под видео об успешном применении россиянами "сеткомета" один из участников написал: "Это невозможно. Так писали эксперты в этой группе".

Paolo Lumiere, описывая технологию, фактически детализирует то, что реализовали россияне в "Тарантуле": "Самый распространенный и простой способ — выстрел выталкивающим патроном и "грузиками"-цилиндрами в стволиках-трубках, разведенных на нужный угол".

"В "сеткостреле-сбросе" россиян "грузики" выстреливают в стороны горизонтально, а дальше сетка падает вниз под действием силы тяжести. Это короткие дистанции, и этого примитива достаточно", — отмечает он.

Не только бросить сетку вниз

Однако конструкторы разрабатывают разные варианты использования сеток против дронов.

Рассматриваются даже варианты, по принципу действия напоминающие "цепные ядра" времен морских баталий XVII–XIX веков, — выстреливать по вражеским дронам двумя шариками, между которыми натянута крепкая нить.

Если в Трафальгарской битве ядра с цепями должны были срезать мачты кораблей, то в "войне дронов" нить между выстреливаемыми шариками должна повышать шансы на повреждение критически важных элементов беспилотников.

Будет ли работать такая экзотика — это вопрос.

"Пока что наш противник стреляет сетками вниз — то есть подлавливает дроны, работающие одиночно, без сопровождения, а также замедлившиеся или зависшие. Но "сеткострел" можно использовать и для выстрелов в движении, в погоне или при перехвате — хотя это потребует более сложной технической реализации и сноровки операторов", — отмечает Paolo Lumiere.

Система защиты неба

Paolo Lumiere сомневается, что "сеткострелы" станут реально эффективными против маневренных FPV-коптеров. Но допускает, что их можно технически развить для результативной работы против менее подвижных российских разведчиков вроде "Орланов" и Zala.

"Относительно "мавиков" вполне логично, что они становятся частой жертвой "сеток", потому что по динамике это одни из самых "зависающих" дронов. Если же говорить о больших "окто-" и "гекса-" машинах, то там специфика задач делает их полет чем-то средним между FPV и "мавиками"", — говорит Paolo Lumiere.

Он также обращает внимание на то, что кроме технических характеристик важную роль играет тактика применения таких беспилотников — например, к дронам, работающим в парах, подобраться близко незамеченными "сеткометам" почти нереально.

Также против них будут работать камеры с переменным углом обзора (чтобы смотреть вверх) или датчики приближения "помехи сверху".

Может даже появиться механическая защита в виде корзин вокруг дрона и его пропеллеров, которые будут предотвращать опутывание винтов сетками или повреждения от столкновений.

"Успехи противника с "сеткострелами" преимущественно стали возможны благодаря системности: они реализовали всю схему "наблюдение — обнаружение дрона — сообщение — вылет дрона-перехватчика"", — считает Paolo Lumiere.

Поэтому для украинских сил обороны "сеткометы" или аналогичные истребители дронов, даже многочисленные и технически развитые, должны быть лишь одним из элементов системы защиты неба от противника, резюмирует он.

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