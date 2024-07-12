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В Непале в ночь на пятницу оползень смыл в реку два автобуса, в которых суммарно находились 66 человек. На месте крушения проводится масштабная спасательная операция, сообщает русская служба Би-би-си.

Автобусы ехали по шоссе из Мадана в Ашрит во время проливного муссонного дождя. Около 3 часов ночи в районе Сималталы, примерно в 120 км от столицы Катманду, они попали в зону схода оползня.

Сообщается, что, согласно исходным данным рейсов, в одном из автобусов было 24 человека, в другом — 42, однако по пути водители могли взять еще пассажиров.

По некоторым данным, среди пассажиров были семеро граждан Индии.

На данный момент известна судьба трех человек: их спасли из реки местные жители в отдалении от места крушения, они доставлены в больницу.

Река Тришули, в которую упали автобусы, вышла из берегов из-за проливных дождей.

По словам спасателей, их работа крайне затруднена полноводием и тем, что оползень заблокировал проезжую часть.

"Я глубоко опечален потерей десятков пассажиров и утратой имущества из-за наводнений и оползней. Даю распоряжение всем правительственным службам, включая местные власти, предпринять все необходимое для поиска и эффективного спасения пассажиров", — заявил премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал, известный как Прачанда.

Власти страны также призывают граждан предпринять необходимые меры предосторожности, в частности, отказаться от передвижений на дальние расстояния, пока не закончатся ливни.

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