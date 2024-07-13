В 2026 году Департамент транспорта планирует реконструировать участок дороги Иклаского погранпункта. По оценке полиции, реконструкция не повлияет на их работу, а также сохранится возможность введения временного пограничного контроля, сообщает Rus.Err.ee.

Через два года Департамент транспорта намерен отремонтировать на погранпункте Икла отрезок дороги длиной около 750 метров. По словам главы Ляэнеского отделения Департамента транспорта Ханнеса Вайдла, ремонт крайне необходим.

"Это южные ворота нашей страны. Интенсивность движения здесь составляет около 5000 автомобилей, половина из которых – большегрузный транспорт, и обновить дорожное покрытие просто необходимо. Для участников дорожного движения ничего особенно не изменится", – рассказал Err Вайдла.

Однако, по словам Вайдлы, несколько необычно то, что речь идет о приграничной зоне, поэтому Департамент транспорта должен будет проследить за тем, чтобы не были нарушены подача электроэнергии и связь Департамента полиции и погранохраны. Глава информационного бюро Ляэнеской префектуры Арго Тали сообщил, что полиция также предложила установить дополнительные электронные информационные табло.

"Во время коронавируса и прибытия украинских беженцев два года назад такие табло способствовали бы более быстрой передаче информации", – пояснил Тали.

Вайдла в свою очередь сообщил, что в Икла одно электронное табло уже имеется, а в ходе ремонта дороги будет создана возможность для монтажа дополнительных.

Тали считает, что ремонт не повлияет на работу полиции, а возможность восстановления временного пограничного контроля сохранится. Он не видит необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру погранпункта.

"Если действительно возникнут серьезные кризисы, если нам придется восстанавливать временный пограничный контроль на более длительный срок, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы здания пограничного пункта Икла были современнее, чтобы освещение и дорожные знаки были лучше и так далее, но это не является препятствием для выполнения тех или иных задач", – сказал Тали.

Участок дороги не затрагивает сооружения местного самоуправления, поэтому волость Хяэдемеэсте не планирует обустраивать там зоны отдыха или устанавливать дополнительные мусорные контейнеры. При этом помощник старейшины волости Хяэдемеэсте Сийм Суурсильд считает, что погранпункт Икла мог бы быть лучше организован как с точки зрения утилизации отходов, так и с точки зрения размещения рекламных щитов: "Утилизация мусора здесь всегда была проблемой, кроме того, следовало бы урегулировать размещение рекламы, по поводу которого мы получали замечания в прошлом. Надеюсь, что этот дорожный проект позволит, прежде всего, лучше определить местоположение этой дороги, возможно, благодаря созданию обочин, на которых могли бы размещаться рекламные щиты".

Ремонт начнется весной 2026 года и обойдется примерно в 250 000 евро.

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