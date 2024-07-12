Крупные доноры сообщили комитету политических действий Future Forward, который поддерживает президента США Джо Байдена, о намерении приостановить взносы на сумму около 90 млн долларов, если Байден останется в предвыборной гонке, сообщила в пятницу, 12 июля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По словам ее собеседников, замороженные взносы включают "многочисленные восьмизначные обязательства", цитирует Deutsche Welle. Имена доноров, решивших отозвать обещанные чеки, не называются. В самом Future Forward отказались от комментариев. Консультант комитета сказал, что ожидает возвращения доноров, как только "текущая неопределенность" прояснится.

Еще один источник, близкий к Future Forward, сказал, что комитет будет уклоняться от принятия важных стратегических решений, пока не выяснится, кто именно возглавит предвыборную гонку у демократов.

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