Президент России Владимир Путин в условиях централизации власти играет ключевую роль в определении курса страны. Это относится не только к внутренней и внешней политике, но и к действиям в информационном поле.

Еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году контроль над информационным пространством в России осуществлялся на уровне администрации президента РФ: проводились регулярные встречи администрации с представителями крупнейших информационных каналов. И сегодня заявления Путина как центра власти в России определяют политические и информационные приоритеты для политиков более низкого уровня.

Поэтому стоит обратить дополнительное внимание на беседу Путина с представителями 15 иностранных информационных агентств 5 июня. В ходе этой встречи можно было заметить усиление уже существующих тем российской дезинформации, а также трансляцией определенного настроя на высшем политическом уровне со стороны лидера российского режима.

В беседе президента России с журналистами преобладали внешнеполитические вопросы, в частности, агрессия России в Украине и связанные с ней международные политические события. В рамках этой статьи речь пойдет о войне в Украине, а ее вторая часть будет посвящена обзору дезинформации в отношении международных процессов и российской внешней политики.

Лучшая защита - это нападение

Отвечая на вопросы о войне в Украине, Путин отрицал какую-либо вину или ответственность России за агрессию. Вместо этого он объяснял происхождение конфликта сменой власти в Украине в 2014 году: "Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны".

Аннексию Крыма Путин объясняет как проявление самоопределения жителей полуострова, а поддерживаемый Россией сепаратизм в Донецкой и Луганской областях - как сопротивление жителей региона "киевскому режиму". С 2014 года Россия играет конструктивную роль, участвуя в поиске регулирования, в 2015 году она подписала Минские соглашения, которые ни Украина, ни Германия, ни Франция соблюдать не готовы. Вторжение на Украину 24 февраля 2022 года российский президент называет не нападением, а защитой, помощью регионам, борющимся с агрессией Киева. В оправдание своих действий Путин приводит пример признания Косово: оно идентично российскому подходу к украинским регионам.

В комментариях Путина о вторжении в Украину можно заметить создание искусственной причинно-следственной связи: она предполагает, что события 2014 года автоматически привели к вторжению в 2022 году. В своей риторике Путин использует факты и события, которые местами соответствуют истине, но искажены и подобраны выборочно. Например, при упоминании Минских соглашений он намеренно скрывает, что у России и Украины были разные позиции относительно порядка выполнения каждого из пунктов соглашения. Приоритетом Украины было восстановление контроля над территориями Донецка и Луганска и лишь затем организация местных выборов. Россия настаивала на организации выборов (в присутствии российских вооруженных сил и спецслужб) и лишь затем на окончательном восстановлении украинского контроля. Хотя Россия принимала участие в Минских переговорах, ее практические действия никогда не были направлены на достижение компромисса и реализацию соглашения. Такой подход России в дипломатической теории характеризуется как затягивание - выполнение формальных дипломатических критериев (участвовать в переговорах, но не делать ничего для их продвижения, или даже скрытно препятствовать прогрессу в достижении соглашения: например, выдвигать новые требования, изначально понимая, что для другой стороны они не приемлемы).

Отвечая на вопрос главного редактора AFP о потерях России на Украине, Путин избежал упоминания конкретных масштабов потерь, но сослался на пример с военнопленными - мол, в Украине в плену находится 1 348 российских военных, а в российском плену - 6 465 украинских. Ни одна из этих цифр не может быть проверена с помощью общедоступной информации. Однако на этом примере Путин объясняет, что аналогичное соотношение - примерно один к пяти в пользу России - существует и в статистике потерь.

Путина нельзя обвинить в том, что он не назвал число жертв. Воюющие стороны, как правило, вообще не обнародуют такую информацию во время конфликта. Однако аналогия с военнопленными вводит в заблуждение, поскольку эти два показателя не являются симметричными. Существует множество факторов, которые могут повлиять на количество военнопленных или потерь. Например, пленные могут быть взяты в окружения, а более высокие потери могут быть вызваны артиллерийскими и ракетными ударами, а также в ходе наступательных операций.

Далее Путин приводит в качестве известного факта давление, которое США якобы оказывает на Украину, чтобы снизить призывной возраст до 18 лет (в апреле этого года Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет). "Я думаю, что администрация Соединенных Штатов заставит нынешнее украинское руководство принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. А когда это будет сделано, они просто избавятся от Зеленского", - утверждает он.

Таким образом Путин стремится укрепить одну из линий российской внешнеполитической риторики: война в Украине - это война не России с Украиной, а война с США и их союзниками. Таким образом можно объяснить российскому обществу, почему сильная в военном отношении Россия уже более двух лет не может победить относительно слабо вооруженную Украину. Кроме того, это позволяет также сделать акцент на том, что суверенитет Украины - миф, а руководство страны берет пример с США. Поднимая вопрос о возрасте призыва и давлении со стороны США, Путин стремится вызвать недоверие между украинским обществом и политической элитой: снижение возраста мобилизации - чувствительный вопрос во внутренней политике Украины.

Путин также использует направленный на раскол подход на международном уровне - например, комментируя отношения между Россией и Турцией. Он говорит о хорошем сотрудничестве в энергетическом секторе: в частности, Россия защищает от украинского саботажа газопровод TurkStream в Черном море. Подобные заявления призваны представить Россию как конструктивного, готового к сотрудничеству партнера, а Украину - как страну, чьи действия наносят ущерб другим странам.

Аналогичным образом, российские официальные лица регулярно называют Украину страной, ведущей войну террористическими методами. Такой шаг особенно важен с учетом нестабильной позиции Турции по вопросу войны в Украине. Турция стремится сохранять нейтралитет и играть роль посредника - она принимала делегации обеих сторон на первых мирных переговорах в 2022 году, а затем сыграв ключевую роль в достижении соглашения об экспорте зерна. В то же время Турция поддерживает активные экономические связи с Россией: принимает российских туристов на курортах и продолжает авиасообщение. Попытка представить Украину как террористическое государство призвано усилить негативный образ страны.

Принимая у себя представителей информационных агентств, Путин пользуется возможностью напрямую распространять благоприятные для России нарративы по поводу Украины. Несмотря на то, что в западных странах к заявлениям российских официальных лиц относятся критически, заявления Путина находят слушателей в других частях мира. В целом, во время встречи Путин использовал ряд приемов дезинформации, в том числе создание искусственной причинно-следственной связи. В разговоре также прослеживается избирательное использование фактов или непроверяемых данных для поддержки заявлений Путина. Его заявления - попытка построить образ России как конструктивного и "хорошего игрока", в отличие от "плохой" Украины и Запада.

Fоtо: Publicitātes foto

* Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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