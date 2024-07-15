Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника. По заявлению ведомства, 15 дронов уничтожили над Брянской областью, один — над Липецкой областью и шесть — над аннексированным Крымом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что беспилотник упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. "На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", — заявил глава региона.

В Брянской области, судя по многочисленным сообщениям губернатора Александра Богомаза, российские средства ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников. Во всех случаях губернатор заявил, что "пострадавших и разрушений нет".

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один беспилотник сбили в районе мыса Фиолент, обломки упали на территории частного дома. По словам Развожаева, пострадавших нет.

В Курской области средства ПВО сбили беспилотник в Железногорском районе, сообщил глава региона Алексей Смирнов. О последствиях на земле он не говорит.

В Орловской области, как заявил глава региона Андрей Клычков, рано утром средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник на территории Орловского муниципального округа. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор.

Также ночью опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области. Региональные власти не сообщали о последствиях.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и ракетами, а также обвиняет украинских военных в том, что они используют дроны для атак по регионам России и аннексированным территориям.

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