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Поселок Новоэкономическое появился на берегу реки Казенный Торец на территории нынешней Донецкой области примерно 200-250 лет назад. Его основали так называемые экономические крестьяне — они жили на землях духовенства, были освобождены от крепостной зависимости, но платили денежные оброки в государственную казну. Сейчас в поселке живут около трех тысяч человек, сообщает Meduza.

В 1911 году в Новоэкономическом построили церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В годы советской власти храм закрыли: колокольню уничтожили, с куполов сняли кресты, настоятеля арестовали и расстреляли, а помещение стали использовать как клуб и зернохранилище. Осенью 1941 года в Новоэкономическое вошли немецкие войска. Оккупационные власти позволили местным жителям вновь проводить богослужения в церкви. После Второй мировой войны она продолжала действовать. В 2000-е в храме восстановили колокольню и оборудовали отапливаемое помещение для проведения служб зимой.

10 июля 2024 года российская армия нанесла два авиаудара по поселку Новоэкономическое. Как сообщал глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, в результате обстрела повреждения получили 16 частных домов, разрушены три дома и хозяйственное сооружение. Один местный житель погиб, один получил ранение. При ударе также поврежден храм Рождества Пресвятой Богородицы.

По данным ЮНЕСКО на 11 июля, с начала полномасштабной войны в Украине повреждены как минимум 138 религиозных объектов, 214 зданий исторической или художественной ценности, 31 музей, 32 памятника, 15 библиотек и один архив.

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