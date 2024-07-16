21 человек погиб в результате обрушения школьного здания в центральной Нигерии, когда ученики сдавали экзамен. Местные власти назвали это "трагедией, которой можно было избежать", сообщает CNN.

По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA), двухэтажное здание обрушилось в городе Джос, в результате чего еще 30 человек были госпитализированы.

В NEMA сообщили, что среди погибших в Джосе, столице штата Плато, были студенты, не указав точного числа.

По данным правительства штата Плато, около 120 человек оказались в ловушке при обрушении здания.

Губернатор штата Плато Калеб Манассия Мутфванг сообщил, что здание обрушилось, когда студенты сдавали экзамен. Мутфванг выразил "глубокое сочувствие семьям учеников и сотрудников школы Святой Академии".

В заявлении правительства штата Плато в пятницу говорится: "Правительство описывает инцидент как трагедию, которой можно было избежать, ссылаясь на слабую структуру школы и небезопасное расположение на берегу реки".

Правительство поручило местным больницам предоставлять лечение без документации и оплаты.

По словам правительства, школы с аналогичными проблемами безопасности были вынуждены закрыться.

Обрушение зданий является обычным явлением в Нигерии из-за нестрогих строительных стандартов и низкого качества материалов.

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