Группа из 63 депутатов Европейского парламента обратилась к руководству Евросоюза с просьбой лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за недавних визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву и Пекин. "Председательство Венгрии в Совете Европейского Союза едва началось, а премьер-министр Орбан уже причинил значительный ущерб, эксплуатируя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею", - говорится в обращении европарламентариев, опубликованном на платформе Х в понедельник, 15 июля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Авторы письма, адресованного председательнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), главе Евросовета Шарлю Мишелю и председательнице Европарламента Роберте Метсоле, указали на то, что Орбан во время посещения Владимира Путина в России и Си Цзиньпина в Китае "намеренно создавал впечатление, что он действует от имени всего Европейского Союза", хотя на самом деле не имел таких полномочий.

"Подобное поведение равнозначно узурпации власти и прерогатив стран - членов ЕС в области внешней политики", - говорится в документе.

Евродепутаты осудили "мирную миссию" Орбана

Кроме того, как отметили европарламентарии, премьер Венгрии продвигает повестку, противоречащую позиции ЕС. В частности, они указали на попытки Орбана любой ценой, без учета условий Киева, добиться прекращения огня в Украине, защищающейся от российского полномасштабного военного вторжения.

Глава венгерского правительства "стремится подорвать существующие решения ЕС, весь процесс принятия решений, а также единство ЕС по очень важным вопросам. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось", подчеркнули авторы обращения.

Они призвали "как можно скорее принять решительные меры, чтобы ограничить дальнейший ущерб не только авторитету ЕС в целом, но и текущей геополитической ситуации": "Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта".

Поездки Орбана в Пекин, Москву и Киев

8 июля премьер-министр Венгрии, позиционирующий себя как "борец за мир", провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Орбана, основной темой переговоров был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины.

Ранее, 5 июля, глава венгерского правительства посетил с необъявленным визитом Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда Орбан сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

Перед этим Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер заявил тогда, что предложил Зеленскому сначала прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией. На это украинский президент возразил, что его стране нужен справедливый мир, а также призвал европейские государства продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты от российской агрессии.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали действия Виктора Орбана. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельно ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал Шольц в соцсети X.

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