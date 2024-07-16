Один из энергоблоков Ростовской АЭС - крупнейшей атомной электростанции на юге России - автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом во вторник, 16 июля, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на российскую госкорпорацию "Росатом", пишет Deutsche Welle.

В результате аварии в нескольких регионах на юге России, а также в аннексированном Крыму были введены ограничения на потребление электроэнергии. В "Росатоме" заверили, что радиационный фон в норме, причины произошедшего выясняются.

Как пишет Telegram-канал Mash, из-за масштабного сбоя без света остались миллионы людей: сообщается об отключениях электроэнергии в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, а также в других населенных пунктах, в том числе в аннексированном РФ Севастополе и Крыму, где наблюдаются веерные отключения электричества.

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