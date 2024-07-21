После более чем 25 лет пребывания у власти в России Владимир Путин утвердился в качестве ключевой фигуры в российской внешней политике. Роль Путина и его администрации во внешней политике предполагает определение внешнеполитического курса страны и принятие ключевых решений - например, о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года.

Путин также один из тех, кто озвучивает идеологию, на которой основана российская внешняя политика. Это можно наблюдать в опубликованной 12 июля 2021 года статье "Об историческом единстве русских и украинцев", где государственность и территориальная целостность Украины ставятся под сомнение. Путин не упустил возможности изложить свои взгляды на международную политику, события в других странах и роль России в мире во время встречи с представителями 15 иностранных информационных агентств 5 июня.

В ответах Путин обозначил разделение стран мира на союзников России, нейтральные и колеблющиеся страны, а также противников России. Например, у России близкие отношения с Беларусью, высокую оценку получила политика Азербайджана и Узбекистана. Основное внимание здесь уделяется взаимной экономической выгоде: многочисленным возможностям, которые открываются перед соседями России, если они решат сотрудничать с ней (потенциальный экономический коридор с севера на юг, который активно стремится развивать Азербайджан - он обеспечит более быструю по сравнению с Суэцким каналом доставку товаров).

Если говорить о союзниках России, то здесь выделяется риторика Путина в отношении Китайской Народной Республики и ее председателя Си Цзиньпина. Путин не только высоко оценивает тесные отношения между Россией и Китаем, называя китайскую сторону "друзьями", но и с восхищением отзывается о китайской экономической модели. Вопреки критике со стороны западных политиков и экспертов, она в некоторых областях является более свободной, чем западная рыночная модель. В качестве примера приводится критика в адрес Китая по поводу перепроизводства автомобилей. На Западе она рассматривается как искажение конкуренции, а Путин считает ее прямым проявлением свободного рынка. Успех экономического развития Китая, по словам Путина, олицетворяет председатель КНР Си Цзиньпин: "Умелое и профессиональное руководство председателя Си Цзиньпина обеспечивает экономическое развитие страны теми темпами, которые необходимы Китаю".

Давая такие позитивные оценки ближайших союзников, Путин и Россия стремятся показать, что они не являются необходимыми (поскольку Россия изолирована от Запада), а являются свободным выбором, продиктованным взаимной выгодой. Кроме того, тесные отношения с союзниками противопоставляются позиции Запада: там, согласно представлению России, единство является поверхностным и связано с диктатом США, а не свободным выбором этих стран.

Путин делает своеобразный комплимент и представителям колеблющихся и нейтральных стран - Турции, Южной Кореи и даже Италии. В случае с Турцией подчеркивается ее конструктивная роль в усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а также высоко оценивается "правильный" стратегический выбор президента Эрдогана, который привлек российскую компанию "Росатом" для строительства первой в Турции атомной электростанции. В качестве одного из положительных качеств южнокорейских лидеров он выделяет "отсутствие русофобии". Итальянская политическая элита получает аналогичный "комплимент": "Мы видим, что итальянское правительство заняло более сдержанную позицию, чем другие европейские страны, и мы это ценим. Мы видим, что Италия не разжигает неандертальскую русофобию".

Следует отметить, что в случае с Южной Кореей и Италией ситуация изменилась в течение нескольких недель после заявлений Путина: Италия объявила о пакете помощи Украине на сумму более 150 миллионов евро, а Южная Корея изменила свою позицию по Украине после визита Путина в Северную Корею. Россия заключила с КНДР договор об обороне, который уменьшит международную изоляцию Северной Кореи и потенциально даст ей доступ к новым военным технологиям.

Что касается колеблющихся и нейтральных стран, то в своих заявлениях Путин, как правило, подчеркивает практические, прежде всего экономические, выгоды от сотрудничества с Россией. Аналогичный нарратив прослеживается и в критике Путиным основных оппонентов России - стран Запада.

Путин не стесняется комментировать внутриполитическую ситуацию в странах Запада. В случае с некоторыми лидерами, он ставит под сомнение их профессиональные способности ("уровень профессиональной подготовки тех, кто принимает решения, в том числе в Федеративной Республике [Германия], на мой взгляд, оставляет желать лучшего"). Путин также считает европейских лидеров недостаточно уверенными в себе, несмелыми и не готовыми отстаивать национальные интересы своей страны.

Один из принципов, которого обычно придерживаются дипломаты и высокопоставленные чиновники в общении с коллегами из других стран, - избегать личных оскорблений. Это негативно сказывается на возможности находить компромиссы. Но учитывая прошлое Путина в спецслужбах, дипломатический такт заменяется активными действиями. Подчеркивая личные недостатки и показывая западных лидеров некомпетентными и не заинтересованными в работе на национальные интересы своих стран, Путин пытается создать раскол между политической элитой и обществом. Это подтверждается и другими заявлениями Путина, в которых население стран Запада, в отличие от политических лидеров, изображается рациональным и разумным. Подобные заявления органично вписываются в дискурс популистов, которые выделяются нападками на политическую элиту.

Комментарии Путина направлены на раскол не только внутри стран, но и между странами. Оценивая политику Германии, Путин подчеркивает ее зависимость от США в вопросах безопасности и информационной политики. В качестве примера он говорит о том, что крупнейшие немецкие издательства подчиняются американским компаниям. Это попытка поставить под сомнение независимость Германии при помощи выборочных примеров, намеренно скрывая факты, свидетельствующие об обратном. Такие заявления могут найти отклик у правых политических сил в Германии, мобилизовать их избирателей и усилить поляризацию общества.

В контексте интервью нельзя не упомянуть о понимании Путиным свободы слова и роли журналистов. Во-первых, Путин пользуется возможностью в очередной раз раскритиковать ограничения или запреты российских СМИ на Западе как нарушение свободы слова. При этом он, разумеется, не упоминает о целенаправленном и многолетнем подавлении иностранных и местных независимых СМИ в России. Такой аргумент был бы правомерен, если бы запрещенные российские СМИ занимались медийной деятельностью в классическом смысле этого слова. Вместо этого сам же Путин приравнивает СМИ и их роль к государственным институтам и дипломатам: "Единственное, что делают представители наших СМИ, ваши российские коллеги, - это представляют российскую точку зрения на события в мире, в нашей стране и в Европе. (...) Даже если это точка зрения российского правительства, почему мы не можем донести эту точку зрения до аудитории и пользователей Интернета в других странах? Разве это не свобода информации..."

Здесь явно прослеживается очень "путинизированное" представление о СМИ и их работе: они - не что иное, как "пиарщики" государства. В западных странах СМИ, даже государственные, не ставят перед собой задачу представлять интересы государства и разъяснять его мнение. Часто они же являются главными критиками своей страны и ее политики. Разъяснение точки зрения страны - это задача, которую выполняют дипломаты или компании, занимающиеся, например, связями с общественностью. Именно благодаря такому смешению ролей Россия стремится использовать открытость западных стран, чтобы подорвать основы демократических государств, усилить недоверие между социальными группами, между обществом и политической элитой, облегчив тем самым России достижение своих интересов.

При этом в последние годы, благодаря все более агрессивным действиям России, в мире растет понимание того, насколько негативно на демократию влияют российские инструменты "жесткой силы". Большая часть стран уже приняла и продолжает принимать контрмеры в ответ на действия России.

Перевод с латышского.

Fоtо: Publicitātes foto

* Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !