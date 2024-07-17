Итальянская общественность пришла в негодование после того, как в соцсетях появилась фотография туристки, имитирующей интимные отношения c бронзовой статуей бога Вакха скульптора Джамболоньи, сообщает русская служба Би-би-си.

Правда, это была не оригинальная статуя XVI века, а ее копия, стоящая на углу улицы около знаменитого моста Понте Веккьо. Оригинал хранится неподалеку, в музее Барджелло, где в прежние времена заседал городской совет.

На фотографиях, которые появились в инстаграме в аккаунте Welcome to Florence ("Добро пожаловать во Флоренцию"), можно увидеть юную блондинку, которая целует бронзового бога в губы и принимает недвусмысленные позы, одновременно демонстрируя недюжинные акробатические способности.

Однако ее упражнения вызвали гневную реакцию у пользователей соцсетей, которые призвали немедленно найти и задержать девушку.

Флоренция, являясь одним из самых популярных туристических мест в одной из самых популярных у туристов стран, задыхается от наплыва приезжих.

В прошлом году в город с населением чуть больше 300 тысяч человек полюбоваться шедеврами итальянского Возрождения приехало более 10 млн туристов. Рекордным был 2018 год, когда это число превысило 27 млн.

Некоторые справедливо возмущенные итальянцы написали, что осквернение Вакха "стало результатом многолетних попыток превратить Флоренцию в Диснейленд".

Патриция Аспрони, президент ассоциации Confcultura, которая занимается маркетингом культурного наследия Италии, заявила итальянским СМИ, что подобные "повторяющиеся проявления грубости и варварства" происходят потому, что некультурные туристы считают, что вправе безнаказанно делать все, что им заблагорассудится.

После чего Аспрони призвала принять в Италии "сингапурскую модель" и ввести жесткий контроль, заоблачно высокие штрафы и нулевую терпимость к подобному поведению.

Антонелла Ринальди, руководитель Отдела археологии и изобразительного искусства Флоренции, заявила, что туристам в городе рады, но они должны уважать ее произведения искусства, будь то оригиналы или копии.

Местные жители уже давно пытаются как-то справится с этой волной визитеров, которая в летние месяцы превращает узкие улочки Флоренции в живой поток.

Несмотря на то, что экономика города во многом завязана именно на туристов, жить в нем становится все труднее.

Один итальянец написал в соцсетях, что деградация города становится все более ощутимой с каждым днем.

"Флорентинский туризм вынуждает жителей бежать из города, чтобы в нем могли гулять эти стада", - отметил другой. Третий же заявил, что Флоренция превратилась в цирк.

Так называемый феномен чрезмерного туризма привел к тому, чтобы уже несколько городов в мире решили изменить условия для приезжих.

В июне мэр Барселоны пообещал отменить на ближайшие пять лет краткосрочную сдачу жилья для туристов, а Венеция и японские власти, в ведении которых находится гора Фудзи, стали вводить ежедневную плату, чтобы хоть как-то ограничить этот поток.

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