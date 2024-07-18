Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. "Необходима коллективная воля, чтобы их сбивать - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами (над Израилем. – Ред.)", - заявил он, выступая на саммите Европейского политического сообщества в британском Вудстоке в четверг, 18 июля. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Зеленского, ракеты и беспилотники не являются носителями государственного суверенитета, поэтому "эти шаги должны быть сделаны". Обратившись непосредственно к США, Великобритании, Германии, Франции и Польше, он заметил: "Ваша храбрость может стать решающей для достижения мира". В апреле иранская атака на Израиль с использованием более 300 ракет и дронов была отражена с участием самолетов и систем ПВО США, Великобритании и Франции.

Украина призывала страны НАТО установить бесполетную зону над территорией страны еще в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Альянс ответил отказом, пообещав оснастить украинскую армию системами ПВО. Однако у Украины до сих пор нет их в достаточном количестве. Поскольку российские воздушные удары не прекращаются, и в 2024 году, начиная с марта, России удалось разрушить большое число энергетических объектов, Украина уже не в первый раз призывает сбивать российские ракеты и дроны системами ПВО с территории стран НАТО.

Недавно Польша выступила с подобным предложением, касающимся защиты воздушного пространства над Западной Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг его отклонил. "Мы не станем стороной конфликта. Хотя мы поддерживаем Украину в борьбе с российской военной авиацией, НАТО не будет напрямую в этом участвовать", - заявил он.

Зеленский призвал снять ограничения на использование западного оружия по РФ

В своей речи на саммите Европейского политического сообщества Зеленский, кроме того, призвал Запад расширить возможности Украины наносить удары по военным объектам в глубине России: "Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру". "Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, и места запуска российских ракет - все это должно быть уничтожено", - заявил он.

Президент Украины отметил, что ВСУ смогли остановить российское наступление в Харьковской области "благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения на использование западного оружия вдоль нашей границы".

Критика визита Орбана в Москву

Зеленский раскритиковал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву к президенту РФ Владимиру Путину в начале июля. "Если кто-то хочет совершать поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам или за счет Украины или других стран, то почему мы должны обращать внимание на такого человека?" - сказал он. По его словам, ЕС и НАТО также могут решить все свои вопросы без этого человека.

Преидент Украины подчеркнул важность сохранения единства в Европе, поскольку оно означает, что "Путин не достиг своей главной цели - ему не удалось расколоть Европу. Чем решительнее Европа будет сохранять это единство, тем более долговременного мира мы сможем достичь", - отметил Зеленский.

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