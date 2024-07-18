В Германии в ходе масштабных рейдов против неонацистской партии "Третий путь" были задержаны девять человек в возрасте от 17 до 21 года. Их подозревают в нападениях на людей в Берлине по политическим мотивам, сообщили в четверг, 18 июля, столичная полиция и прокуратура. Об этом пишет Deutsche Welle.

Группа в масках и с дубинками атаковала людей на станции Осткройц в Берлине

Задержанных, в частности, обвиняют в нападении на людей на станции городской железной дороги Осткройц в Берлине: 6 июля группа, в которую входило от десяти до 15 мужчин в масках, атаковала пятерых человек. Некоторые нападавшие были вооружены дубинками и кастетами. Атаке подверглись люди в возрасте 15, 32 и 39 лет - как сообщала газета Die Welt, они приехали на станцию Осткройц, чтобы вместе пойти на демонстрацию против правого экстремизма.

Мужчины в масках также напали на двух полицейских, прибывших на место происшествия. Некоторые из подвергшихся нападению пострадали и нуждались в лечении. Подозреваемым первоначально удалось скрыться, однако позже их личности были установлены.

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