Дональд Трамп, добивающийся нового избрания на должность президента США, принял номинацию от Республиканской партии на пост главы государства и тем самым стал официальным кандидатом. Выступая с речью на съезде республиканцев в Милуоки в штате Висконсин вечером в четверг, 18 июля, Трамп заявил, что хочет стать президентом "всей Америки, а не одной ее половины". Об этом пишет Deutsche Welle.

Дональд Трамп резко раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, который, по его словам, разрушает страну, и подчеркнул, что лишь сам он способен спасти народ от неминуемого краха. Возбужденные против него уголовные дела Трамп назвал частью заговора демократов против него.

Нападки на мигрантов

В своей речи Дональд Трамп также подверг резким нападкам мигрантов, косвенно назвав их "мусором". "Они прибывают отовсюду. Мы превратились в мусорную свалку для остального мира, и он смеется над нами. Они думают, что мы глупые", - сказал кандидат в президенты США, вновь выразив мнение, что среди мигрантов в Америку проникают почти исключительно преступники и пациенты психиатрических больниц. Он пообещал закрыть границы США для нелегальных мигрантов, как только придет к власти.

Миграция всегда была одной из важных предвыборных тем для Трампа, но за последние годы он сильно ужесточил свой тон. Экс-президент регулярно использует оскорбительные, ненавистнические и расистские высказывания против мигрантов и меньшинств. В числе прочего он говорил, что некоторые иммигранты - "вообще не люди", которые "отравляют кровь" Соединенных Штатов.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа является нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого все больше политиков в Демократической партии призывают снять кандидатуру из-за преклонного возраста и предполагаемых проблем со здоровьем.

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