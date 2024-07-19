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Российские войска рано утром в пятницу, 19 июля, нанесли два удара по жилой застройке в центре города Чугуева, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщил Синегубов, первый удар пришелся рядом с домом, сгорели девять автомобилей, повреждены стекла в трех многоэтажных домах, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, недостроенное пятиэтажное здание и частный дом.

По последним данным, в результате этой атаки ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. Угрозы их жизни нет, состояние раненых оценивается как среднее и легкое.

В Нацполиции Украины сообщили, что российские военные наносили удары по Чугуеву из ракетных комплексов "Искандер".

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