В Свердловском областном суде, рассматривающем дело о шпионаже против американского журналиста Эвана Гершковича, состоялись прения сторон. Прокурор попросил приговорить репортера Wall Street Journal к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет BBC Russian.

Максимальное наказание, которое предусмотрено российским Уголовным кодексом за шпионаж (ст. 276) — 20 лет лишения свободы.

Как сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда, приговор Гершковичу суд вынесет сегодня же, в пятницу.

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО "Лефортово".

Как проходил суд

Суд начал рассматривать дело 32-летнего Гершковича 26 июня. Поскольку журналиста судят по статье о шпионаже, заседания суда проходили в закрытом режиме — на них присутствовали только судья, прокурор, подсудимый и его адвокаты.

Накануне начала процесса прессу допустили в зал заседаний на несколько минут для фото- и видеосъемки. Гершкович, с обритой головой, приветствовал коллег улыбкой, но не стал отвечать на вопросы.

В остальное время пресса наблюдала за процессом из противоположного залу заседаний конца коридора, из-за оцепления с сотрудником охраны, сообщали аккредитованные на процесс журналисты.

Второе заседание суда было назначено на 13 августа, однако на этой неделе стало известно, что по ходатайству защиты его перенесли почти на месяц — на 18 июля.

На втором заседании в качестве свидетеля в суде был допрошен депутат Свердловского законодательного собрания единоросс Вячеслав Вегнер, с которым Гершкович встречался во время своей командировки на Урал. Депутат подтвердил это журналистам, которые заметили его в здании суда, но не уточнил даже, с чьей стороны он выступал свидетелем — обвинения или защиты.

Накануне же стало известно, что суд уже завершил следствие по делу Гершковича (на что ему потребовалось два дня), и на третьем заседании в пятницу, 19 июля, стороны перейдут к прениям.

В чем обвиняют журналиста

По версии обвинения, Гершкович "по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники" и делал это "с соблюдением тщательных мер конспирации".

По утверждению ФСБ, журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что журналиста "взяли с поличным".

По словам работавшего с Гершковичем в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК "Вагнер".

Гершкович не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была исключительно журналистской, заявляет его защита. Не согласна с обвинениями и редакция WSJ, которая называет дело фиктивным. Госдепартамент США заявлял, что Гершкович никогда не работал на государство. Президент США Джо Байден назвал арест репортера "полностью незаконным".

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже. Его имя регулярно упоминается в контексте возможного обмена арестованных или осужденных в России иностранцев на отбывающих срок за ее пределами российских граждан, которые по тем или иным причинам важны для Кремля.

Как можно предположить со слов Владимира Путина, для Москвы главный кандидат для потенциального обмена — Вадим Красиков, которого считают сотрудником российских спецслужб. Он отбывает в Германии пожизненный срок за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Хангошвили. В интервью Такеру Карлсону в 2024 году Путин назвал Красикова российским патриотом и заявил, что спецслужбам России и США "надо договариваться" об обмене.

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