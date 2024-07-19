Создание израильских поселений на палестинских территориях нарушает международное право и равносильно "аннексии", счел Международный суд ООН.

Международный суд ООН в Гааге постановил, что политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Действия Израиля "равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", говорится в консультативном решении суда, вынесенном в пятницу, 19 июля.

"Государство Израиль обязано как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории", - заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам.

В постановлении суда также говорится о "незаконной оккупации" сектора Газа. Израиль прекратил оккупацию этой территории еще в 2005 году, но после того, как в 2007 году к власти там пришла террористическая группировка ХАМАС, сохранил блокаду региона.

Палестинские власти на Западном берегу реки Иордан назвали решение Международного суда ООН "историческим". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что "еврейский народ не является оккупантом на своей земле".

Решение Международного суда ООН было вынесено в ответ на обращение Генеральной Ассамблеи, которая попросила оценить правовые последствия действий Израиля на палестинских территориях еще в 2022 году, то есть до нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября2023 года. Выводы суда ООН не являются обязательными к исполнению, но, по мнению аналитиков могут ослабить общественную поддержку Израиля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !