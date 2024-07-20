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Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает "Медуза" со ссылкой на западные медиа.

Зеленский сообщил, что поздравил Трампа с официальным выдвижением в качестве кандидата на пост президента и осудил покушение на Трампа, которое произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании, а также "пожелал сил и полной безопасности в дальнейшем".

В разговоре с Трампом Зеленский отметил "жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства". По словам президента Украины, он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, какие меры надо принять для достижения длительного мира. Когда такая встреча может состояться, неизвестно.

Трамп заявил, что разговор с Зеленским был "очень хорошим".

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как будущий президент Соединенных Штатов, принесу миру мир и закончу войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и откроет путь к процветанию", — заявил Трамп.

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