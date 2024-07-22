В понедельник президент Эстонии Алар Карис утвердил новое правительство во главе с представителем Партии реформ Кристеном Михалом.

Ранее в понедельник Рийгикогу предоставил Кристену Михалу мандат на формирование правительства.

Партия реформ в новом правительстве сохранила за собой посты премьер-министра, министра финансов, министра климата, министра обороны, министра социальной защиты, министра культуры и министра экономики и промышленности. Премьер-министром в новом кабинете стал Кристен Михал, министром финансов - Юрген Лиги, министром климата - Йоко Алендер, министром обороны - Ханно Певкур, министром социальной защиты - Сигне Рийсало, министром культуры - Хейди Пурга, министром экономики и промышленности - Эркки Келдо.

Партию "Eesti 200" в эстонском правительстве представляют министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых дел Лийза Пакоста.

Министрами от Социал-демократической партии стали министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры в Министерстве климата Владимир Свет.

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